ليس جارسيا .. جوارديولا ينفي مغادرة لاعبه إلى برشلونة

بيب جوارديولا يتمسك بلاعبيه رغم اهتمام برشلونة والأندية الأخرى

نفى بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي رحيل نجم الفريق الشاب أوليكساندر زينتشينكو إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ونجح مانشستر سيتي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس كاراباو بعدما تغلب على مضيفه بيرنلي على ملعب تيرف مور بهدف مقابل لا شيء.

وظهر اهتمام بيب جوارديولا الكبير بالبطولة التي يعد حامل لقبها من خلال مشاركته في المباراة بالتشكيل الأساسي، على الرغم من أنها تتوسط مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وعقب المباراة، تحدث بيب جوارديولا حول الأداء والمردود مؤكدًا أنه يرضيه إلى حد كبير، كما رد على شائعات رحيل أوليكساندر زينتشينكو عن الفريق وانضمامه إلى برشلونة.

وأضاف: "الفريق كان جيدًا بشكل عام، ما زلنا بعيدين عن أفضل مستوياتنا لأننا لا نتدرب كثيرًا. لدينا الكثير من اللاعبين الغائبين سواء بسبب الإصابات أو فيروس كورونا".

وأكد جوارديولا بقاء أوليكساندر زينتشينكو بعدما قالت سكاي سبورتس صباج اليوم إنه قد ينتقل إلى برشلونة ويعوضه مانشستر سيتي بالأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو.

وتابع: "يجب أن أشكر نيكولاس أوتاميندي، لقد كان جزءًا من النجاح المذهل الذي حققناه في السنوات الأخيرة. الموسم الذي فزنا فيه بالدوري برصيد 100 نقطة كان مذهلاً"

وأردف: "لقد لعب أوتاميندي بإصابة في الكاحل وبـ 20 غرزة، لقد قاتل حتى النهاية، كان لديه عقلية رائعة لذلك أتمنى له ولأسرته كل التوفيق، وسيكون أحد الأشخاص الذين سأتذكرهم دائمًا في هذا النادي"

وحول فيران توريس قال: "يحتاج فيران توريس إلى تحسين بعض الأشياء لديه، لأننا لم نتدرب كثيرًا أو نتحدث كثيرًا، إنه يمتلك، هو شاب ولديه التنوع حيث يمكنه اللعب على كلا الجانبين"

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يذكر أن مانشستر سيتي قد خسر مطلع الأسبوع الحالي أمام ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين لتبدأ الأزمات في الظهور مبكرًا خلال الموسم الحالي.