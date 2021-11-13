ليس تيليمانس .. ريال مدريد يخطط لخطف لاعب ليستر في يناير

أبدى نادي ريال مدريد الإسباني، اهتمامه بالحصول على خدمات ويلفريد نديدي لاعب وسط ليستر سيتي، لتدعيم الفريق في أقرب وقت ممكن.

نديدي البالغ من العمر 24 عامًا، يقدم مستويات مميزة مع ليستر الفترة الأخيرة، وجذب أنظار العديد من الأندية في أوروبا.

تقارير إنجليزية أكدت أن مانشستر يونايتد يريد الحصول على خدماته، تحسبًا لرحيل الفرنسي بول بوجبا الصيف القادم.

والآن أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى دخول ريال في السباق، لتوفير المزيد من المساعدة لكاسيميرو في خط الوسط.

المهمة ليست سهلة للحصول على خدمات الدولي النيجيري، نظرًا للسمعة التي يمتلكها ليستر في إصراره على التمسك بنجومه.

وأما من الناحية المادية فالأمور ستكون صعبة أيضًا، حيث يبلغ سعر نديدي ما يقرب من 60 مليون يورو.

ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية دفع ريال هذا المبلغ على بديل لكاسيميرو، لكن الخطوة قد تتم في أي وقت حتى وربما في فترة الانتقالات الشتوية بيناير القادم.

يذكر أن ريال سبق أن ارتبط بلاعب آخر من ليستر، وهو يوري تيليمانس الذي ينتهي عقده مع الثعالب في يونيو 2023.