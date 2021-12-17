ليس بوجبا – نجم مانشستر يونايتد يرحب بالانتقال إلى برشلونة

أبدى ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، ترحيبه بالانتقال إلى صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، مع الشياطين الحمر في صيف 2023، وتحاول إدارة مانشستر يونايتد الدخول في مفاوضات مع اللاعب الإنجليزي لتمديد العقد إلا أنه يرفض.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن راشفورد يريد الرحيل عن فريقه في الوقت الحالي، بسبب كثرة اللاعبين في الخط الأمامي، وأنه يعلم أن فرص مشاركته هذا الموسم قد تقلصت مع الشياطين الحمر.

المنافسة على حجز مقعدًا أساسيًا في هجوم الشياطين الحمر تعتبر صعبة للغاية، في ظل وجود كوكبة من النجوم، على رأسهم كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى جادون سانشو الذي انضم للفريق في الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو، والشاب ماسون جرينوود، وغيرهم من اللاعبين.

ولا تعد هذه المرة الأولى، التي يظهر فيها الفريق الكتالوني رغبته في التعاقد مع راشفورد، إذ طلب التوقيع معه قبل ثلاث سنوات، ولكن اللاعب رفض واختار أن يمدد عقده في ذلك الوقت مع مانشستر يونايتد.

ويشهد الموسم الحالي تراجعًا كبيرًا في مستوى راشفورد، بسبب إصابته التي تعرض لها من قبل وخضوعه لعملية جراحية في الصيف الماضي، عقب بطولة اليورو، والتي شارك فيها بالمباراة النهائية أمام المنتخب الإيطالي.

ومنذ عودته إلى الملاعب في شهر أكتوبر الماضي، شارك راشفورد مع فريقه في 12 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.