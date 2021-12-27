ليس بوجبا .. ريال مدريد يعزز وسطه بعميل جديد من رايولا

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني العمل على محاولة تدعيم صفوفه، وبخاصة خط الوسط، من أجل تجديد شبابه.

ويضع ريال مدريد عددًا من الأهداف في صيف 2022، على رأسها كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وإرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وبعيدًا عن الأهداف في خط الهجوم، فإن خط الوسط يعد أولوية قصوى للتدعيم في ريال مدريد، مع تقدم لوكا مودريتش وتوني كروس في العمر.

ريال مدريد تراجع عن ضم بوجبا

وارتبط ريال مدريد طوال الفترة الماضية بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن يبدو أن الاهتمام قد خف بسبب تراجع أداء النجم الفرنسي.

ورغم أن عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف 2022، إلا أن ريال مدريد لن يتحرك للتعاقد مع نجم "الشياطين الحمر" حتى لو رحل بالمجان عن ملعب "أولد ترافورد".

ما هو الهدف الجديد لريال مدريد؟

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن ريال مدريد لا يرغب في ضم بوجبا بسبب وكيل أعماله، الإيطالي مينو رايولا، لكن يبدو أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق.

وكشف الصحفي رودي جاليتي من صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الهولندي ريان جرافنبرخ نجم وسط نادي أياكس.

ويرى ريال مدريد أن لاعب أياكس يملك المقومات اللازمة لإعادة الشباب إلى خط الوسط في الموسم المقبل.

ويأتي ذلك رغم أن جرافنبرخ يعمل مع مينو رايولا، وهو ما يؤكد أن تراجع ريال مدريد عن ضم بوجبا قرار فني بحت.

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