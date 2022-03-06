ليس بوتشيتينو ولا تين هاج .. اسم مفاجىء يقتحم سباق تدريب مانشستر يونايتد

دخل اسم مفاجيء ضمن قائمة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد للموسم المقبل خلفًا للمدرب المؤقت رالف رانجنيك.

إدارة مانشستر يونايتد تتأهب حاليًا لتصحيح مسار الفريق الذي لم تشفى جراحه بعد مغادرة أولي جونار سولشاير وتعيين رانجنيك بدلًا منه.

أسماء كثيرة تتضمنها قائمة المدربين الذين يهتم بهم النادي في الوقت الحالي لعل أبرزها لويس إنريكي وإريك تين هاج وماوريسيو بوتشيتينو.

ما هو الاسم المفاجيء؟

حسبما نشرت "ديلي ميرور" الإنجليزية فإن مدرب ساوثهامبتون النمساوي رالف هاسنهوتل يثير إعجاب إدارة مانشستر يونايتد بسبب ما يقدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

هاسنهوتل وقع عقدًا مع ساوثهامبتون في يونيو 2020، سيبقيه مع النادي حتى عام 2024، ووفقا لصحيفة "ميرور"، فإن نجاح المدرب في تحقيق نتائج جيدة برفقة ناديه رغم موارده القليلة جعله أحد مرشحين لتولي قيادة "الشياطين الحمر" الصيف المقبل.

وبحسب التقارير فإن رانجنيك الذي يشغل حاليًا منصب المدير الفني مع مانشستر يونايتد، بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم الحالي سيتولى دور مستشار في النادي، وسيكون له دور كبير في اختيار المدرب المقبل.

ما هي أرقام مدرب ساوثهامبتون؟

وحقق مدرب ساوثهامبتون حتى الآن 8 انتصارات و11 تعادلًا و8 خسائر في 27 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وتمكن هاسنهوتل من قيادة"القديسين" لاحتلال المركز التاسع في جدول الترتيب.

ويمتلك هاسنهوتل مسيرة تدريبة ليست كبيرة كان أبرزها توليه مهام تدريب لايبزيج الألماني، ووقتها كان رانجنيك يتولى دور المدير الرياضي للنادي، ومن الممكن أن يلعب الألماني دورًا رئيسيًا إذا أراد مانشستر يونايتد التعاقد مع المدرب النمساوي.

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