ليس بسبب الأموال - جيوفينكو يكشف سبب انتقاله للهلال

الإيطالي سجل في الظهور الأول بقميص الزعيم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد اللاعب الإيطالي، سيباستيان جيوفينكو، عن أن سبب انضمامه للهلال السعودي، هو الرغبة لأن يكون أول لاعب يحقق الألقاب في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.

وانتقل الجناح الإيطالي من صفوف تورنتو الكندي، للهلال السعودي، حيث يتقاضى 10 مليون يورو في الموسم.

وتحدث اللاعب لجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، قبل مواجهة الكلاسيكو أمام اتحاد جدة: "لا يوجد لاعب فاز بالدوري في أوروبا وأمريكا والسعودية، أريد أن أكون أول من يفعل هذا، أحب التحديات لهذا أتيت إلى هنا".

وعن رحيله عن الفريق الكندي: "في أكتوبر الماضي، تعاملوا معي بشكل سلبي للتجديد، بعد كل ما قدمته للفريق والنتائج التي حققناها، لقد توقعت معاملة أفضل، لكني محبط من قلة الاحترام".

صديق الطفولة : "كنا نقاتل بعضنا البعض من أجل أن يلعب رياض محرز في فريقنا عندما كنا صغارًا".👬



ذهب الثعلب إلى إنجلترا، حيث مدينة ليستر ليقود فريق المدينة لتحقيق المعجزة التاريخية (التتويج بالبريميرليج).🏆



يُكمل اليوم ابن محارب الصحراء🇩🇿 عامه الـ28🎉

عيد ميلاد سعيد @mahrez22🎂 pic.twitter.com/HchiQZTHmR — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

ويعيش اللاعب في الرياض حيث من المتوقع أن تنضم له عائلته: "سيذهب أولادي لأحد المدارس الدولية، نحن نعيش التجربة معًا، الرياض فاجئتني، درجة الحرارة 27 وتشعر بأننا في الصيف على عكس تورنتو، هذا ليس سيء".

وعن عدم ارتداءه القميص رقم 10: "أنه رقمي المفضل، لكن القائد محمد الشهلوب، يرتديه ومن الصحيح أن أتركه له، لقد سجلت العديد من الأهداف لذلك حصلت على القميص رقم 9، منذ أن ذهبت من 4 أعوام لكندا لم أكن أعرف كلمة بالإنجليزية، الأمر يبدأ بصعوبة، ثم حصلت على خبرات من الدوري الأمريكي التي جلعتني أتحدث دون أي مشكلة".

ويفكر اللاعب المُلقب بالنملة الذرية في العودة لمنتخب إيطاليا: "عندما كنت أحطم الأرقام في الدوري الأمريكي، لم يتم استدعائي من قِبل كونتي وفينتورا، لقد استدعاني مانشيني وجلست على مقاعد البدلاء في المباراتين، وهذا لم ينتهِ".

وانهى: "من الغباء العودة لإيطاليا دون الحصول على ضمانات، أنا أفكر في نفسي والأفضل لعائلتي".

وسجل جيوفكينو أول أهدافه في الظهور الأول بقميص الهلال الذي يتصدر جدول الترتيب، في حين يفكر في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا بعد غياب.