ليس برشلونة أمام سان جيرمان | الريمونتادا الأفضل بأقدام ريال مدريد

ما هي أعظم عودة لفريق في بطولة أوروبية عبر التاريخ؟

حينما تُذكر كلمة "ريمونتادا" فإن أول ما يتبادر للذهن هو مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2017، أو ربما ليفربول أمام البلوجرانا في 2019.

ربما أيضًا يتذكر البعض لقاء مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان الموسم الماضي كونه أول فريق يخرج رغم فوزه خارج ملعبه بثنائية نظيفة، أو حتى فوز روما على برشلونة في 2018 وريمونتادا برعاية مانولاس.

ولكن الحقيقة أن الريمونتادا الأعظم كانت من صناعة ريال مدريد في موسم 1985-1986 وذلك في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي أمام بوروسيا مونشنجلادباخ.

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ريال مدريد حوّل هزيمته بخماسية خارج ملعبه إلى انتصار في "سانتياجو برنابيو" وتأهل إلى ربع النهائي بل وحقق اللقب في هذا الموسم.

مباراة الذهاب

يوم الأربعاء، 27 نوفمبر 1985، لعب ريال مدريد أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في "راين شتاديون" بحضور 65 ألف متفرج.

فرانك ميل افتتح التسجيل لمونشنجلادباخ في الدقيقة 36 ثم سجل سالجويرو بالخطأ في مرماه بالدقيقة 40 وفي الشوط الثاني أحرز اوفه ران الهدف الرابع ثم الخامس في الدقيقتين 55 و59.

رافائيل جورديلو هو من منح ريال مدريد الأمل بتسجيله هدف البلانكوس الوحيد في الدقيقة 69 قبل أن يضيف ايوالد لينين الخامس لمونشنجلادباخ في الدقيقة 85.

الفريق الألماني قضى أيامًا سعيدة محتفلًا بتأهل قريب إلى ربع النهائي قبل أن تأتي ملحمة "سانتياجو برنابيو".

مباراة الإياب

في 11 ديسمبر الكل احتشد في "سانتياجو برنابيو"، 95 ألف متفرج تواجدوا لمؤازرة الفريق وكلهم إيمان بأن المستحيل ليس ملكيًا.

خورخي فالدانو قصّ شريط الريمونتادا - وكالعادة - مبكرًا بعد 6 دقائق فقط، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 19وينهي الشوط الأول والفريق قطع نصف المسافة إلى الريمونتادا.

في الشوط الثاني، لم يسجل ريال مدريد الهدف حتى الدقيقة 77 عن طريق كارلوس سانتيانا ليعيش النادي الملكي 10 دقائق صعبة قبل أن يظهر سانتيانا مجددًا في الدقيقة 88 ويحرز هدف التأهل.

الاحتفالات انطلقت بقوة في "سانتياجو برنابيو" وكان بطلها خوان جوميز جونزاليس المعروف بخوانيتو في صورة أيقونية لا ينساها التاريخ.

ريال مدريد أكمل رحلته في البطولة، فأقصى نوشاتل زاماكس بالانتصار ذهابًا 3-0 والخسارة إيابًا 2-0 وفي نصف النهائي كرر الريمونتادا أمام إنتر بعد الخسارة ذهابًا 3-1 عاد وفاز 5-1 في مباراة وصلت إلى الأشوط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي 3-1 للبلانكوس.

وفي النهائي، فاز على كولن الألماني 5-3 مجموع المباراتين ليحصد اللقب الأوروبي.