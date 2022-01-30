ليس أوتافيو .. نجم كريستال بالاس مُعوض الأحمدي في الاتحاد

يُكثف نادي الاتحاد السعودي محاولاته في الساعات الأخيرة قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي للتعاقد مع لاعب وسط جديد يُعوض به الرحيل المتوقع لنجمه وقائده كريم الأحمدي.

متصدر الدوري السعودي ارتبط بالعديد من الأسماء خلال الأيام الأخيرة، أبرزها أوتافيو لاعب بوردو وطارق حامد نجم الزمالك، لكن يبدو أن الأمور تسير في اتجاه آخر تمامًا.

اقرأ أيضًا | "الاتحاد لديه رجل قائد" .. تعليق مثير من العارف على طرد حمدالله

المصادر الصحفية السعودية تحدثت يوم أمس عن دخول الاتحاد في مفاوضات سريعة مع عدة أسماء بعد فشل التعاقد مع أوتافيو لتوقيعه عقد مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

صحيفة المدينة السعودية أوضحت صباح اليوم أن أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد متواجد حاليًا في دبي لإتمام صفقة لاعب الوسط المعوض للأحمدي، مشيرة إلى أن المصادر تُرجح أن يكون السنغالي شيخو كوياتي لاعب وسط كريستال بالاس.

كوياتي متواجد حاليًا مع منتخب بلاده في الكاميرون، حيث يستعد لخوض ربع مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا أمام مالي مساء اليوم الأحد، وقد شهدت الساعات الأخيرة من مساء أمس السبت انتشار مقطع فيديو يظهر خلاله اللاعب وهو يؤكد تفويضه وكيل أعماله للحديث مع الاتحاد حول انتقاله لصفوفه.

اللاعب صاحب الـ32 عامًا مرتبط بناديه الإنجليزي بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد تحدثت المصادر الأوروبية وبينها صحيفة ليكيب عن رغبة كريستال بالاس في بيع عقده قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي الجاري حتى لا يخسره مجانًا الصيف القادم.

المصادر السعودية أكدت في الساعات الأخيرة أن الاتحاد نجح في مفاوضاته مع اللاعب بالفعل، ويضع حاليًا اللمسات الأخيرة على الصفقة مع كريستال بالاس، حيث من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة.

يُشار إلى أن الأحمدي عاد إلى جدة يوم أمس وسيجتمع مع إدارة الاتحاد وتحديدًا الرئيس أنمار الحائلي لحسم مصيره مع النادي، إذ تُرجح التقارير فسخ عقده بالتراضي بعد تعرضه لإصابة كسر إجهادي في مشط القدم ستُبعده عن اللعب لمدة شهرين تقريبًا.