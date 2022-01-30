ليس أوباميانج أو موراتا .. طريد الليجا معروض على برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن ظهور اسم مفاجئ على طاولة برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ويبحث برشلونة عن التعاقد مع مهاجم جديد، ويتواجد الجابوني بيير إيميريك أوباميانج وألفارو موراتا في مقدمة المرشحين للانضمام إلى "كامب نو".

ما هو الاسم المفاجىء؟

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإنه تم عرض خدمات دييجو كوستا، المهاجم السابق لأتلتيكو مدريد على برشلونة خلال الميركاتو الشتوي.

وكان صاحب الـ33 عامًا قد فسخ عقده مع أتلتيكو مينيرو هذا الموسم، ويستطيع الانتقال مجانًا الآن إلى أي نادٍ.

ما هو موقف برشلونة من التعاقد مع لاعبين؟

في الوقت الحالي برشلونة يعاني من أزمة تسجيل لاعبين جدد، وحتى يتم التعاقد سيتعين خروج أحد اللاعبين، ومن المرجح سيكون عثمان ديمبيلي.

وفي حالة استمرار رفض ديمبلي الرحيل، سيخاطر برشلونة بعدم تسجيل أي لاعب جديد بسبب قانون كتلة الرواتب في "الليجا".

يذكر أن عقد ديمبلي مع برشلونة ينتهي في الصيف المقبل، ورفض اللاعب عرض التجديد، كما أنه يرفض حتى الآن الرحيل في الشتاء.



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