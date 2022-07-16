ليس أوباما .. كارتيرون يسعى لجمع شمله مجددًا مع نجم الزمالك

اللاعب المصري مطلوب في الدوري السعودي

كشف موقع في الجول المصري عن اهتمام نادي الاتفاق السعودي بالتعاقد مع محمود علاء مدافع الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، وذلك بطلب من مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون.

المدافع المصري من المفضلين لدى كارتيرون، حيث سبق أن عملا معًا في وادي دجلة والزمالك، وقد خاض تحت قيادته في الفريقين 79 مباراة سجل بها 14 هدفًا، جلهم من علامة الجزاء، وصنع واحد.

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المصادر الصحفية المصرية كانت قد تحدثت عن اهتمام كارتيرون بالتعاقد مع عدد من لاعبي الزمالك على رأسهم المهاجم سيف الدين الجزيري وصانع الألعاب يوسف إبراهيم أوباما، لكن في الجول أوضح أن الهدف الوحيد للاتفاق حاليًا هو المدافع صاحب الـ31 عامًا.

فارس الدهناء الذي نجح في تفادي الهبوط في الجولات الأخيرة من الدوري السعودي في الموسم الأخير كان قد تعاقد مع المدافع عبد الرحمن العبيد من الهلال وحارس المرمى البرازيلي باولو فيكتور في صفقة انقال حر.

محمود علاء كان قد بدأ رحلته مع الزمالك في صيف 2017 قادمًا من وادي دجلة، وقد خاض معه 171 مباراة شهدت إحرازه لـ40 هدفًا وصناعته لـ3 وتتويجه بـ6 ألقاب أبرزها الدوري المصري موسم 20202-2021 وكأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2019.

الزمالك وأندية الدوري المصري جميعًا لا تنعم بالراحة أو حتى تبدأ الاستعداد للموسم الجديد مثلما يحدث في العالم أجمع، بل مازالت تخوض غمار موسم 2021-2022 من الدوري المصري، والذي سينتهي بنهاية أغسطس القادم، وسيلتقي الأبيض اليوم مع غزل المحلة بهدف تعزيز صدارته لجدول الترتيب.