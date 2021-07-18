ليس الهلال أو الاتحاد .. نادي سعودي "مفاجأة" الأقرب من باولينيو

تعرف على موقف الأندية السعودية من التعاقد مع اللاعب البرازيلي

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عن موقف الأندية السعودية الراغبة في التعاقد مع النجم البرازيلي باولينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن باولينيو يمتلك عروضًا من المملكة العربية السعودية، بجانب الإمارات وقطر وتركيا، وعرض من نادي كورينثيانز البرازيلي.

المريسل قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي": "لاعب مثل باولينيو من 4 إلى 5.5 مليون مقبول، ولكن عندما عرفت أن اللاعب يريد عقد 3 سنوات، وحصوله على 3.5 مليون في الموسم، أرى أنها صفقة (لقطة)".

الناقد الرياضي تابع: "الاتحاد دخل في مفاوضات مع باولينيو، ولكن الإدارة لديها الأهم والمهم، واللاعب لا يعد الأهم حاليًا بالنسبة لهم، نسبة تعاقد الاتحاد معه 4% ونسبة دخول الهلال في الموضوع لأن مدربهم البرتغالي ليوناردو جارديم يريد اللاعب هي 1%".

وأردف: "نسبة أن الأهلي يتعاقد مع باولينيو 95%، أتحدث فقط عن الأندية السعودية، الثلاثي الذي لديه رغبة في التعاقد مع اللاعب، لأنه أكثر نادي يتعامل بجدية في مفاوضاته مع باولينيو".

وواصل: "أتمنى أن أرى باولينيو في الدوري السعودي الموسم القادم، لأن الأهلي يستحق، وجاءت لي معلومة ولكني لست متأكدًا منها، وهي أن هناك شخصية محبوبة ستدعم الصفقة ماليًا".

لرغبة جارديم ورحيل جيوفينكو .. الهلال يفاوض لاعب برشلونة السابق

واختتم المريسل حديثه عن هذا الأمر قائلًا: "لو تأكدت من تلك المعلومة سأذكر اسم هذه الشخصية، ولكني متأكد بنسبة 60% بأن تلك المعلومة صحيحة".