ليس النفيعي .. استقالة رئيس نادي جماهيري قريبًا

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية، بتقديم رئيس نادي جماهيري استقالته من منصبه، وذلك خلال فترة قريبة، وذلك لظروف خاصة لم يتم الكشف عنها.

استقالة رئيس نادي جماهيري من منصبه:

كتب الإعلامي الرياضي محمد الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن اقتراب رئيس أحد الأندية الجماهيرية من تقديم استقالته.

وجاء نص تغريدة الشيخ كالآتي: "قريبًا، استقالة رئيس نادٍ جماهيري لظروفه الخاصة جدًا".

ولم يكشف الشيخ عن أي تفاصيل أخرى بخصوص المعلومة التي ذكرها، حيث لم يكتب أي شيء عن هويته، وهو الأمر الذي تسبب في حيره لمتابعيه.

قريبًا.. استقالة رئيس نادٍ جماهيري لـ "ظروفه الخاصة جدًا" !. — محمد الشيخ 🇸🇦 (@mhalshaikh) January 9, 2022

رئيس النادي ليس ماجد النفيعي:

أحد متابعي الشيخ تسائل عن هوية النادي، حيث سأل هل هوح ماجد النفيعي رئيس الأهلي أم غيره؟ وذلك بعد أن تداول البعض اسمه.

ورد الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي على تساؤل المتابع، حيث رد عليه قائلًا: "غيره"، في إشارة إلى أن رئيس النادي الذي يقصده الشيخ ليس ماجد النفيعي.

وتم تداول اسم ماجد النفيعي، بسبب أزمات الأهلي المتتالية، ومستوى الفريق غير المقنع خلال الفترة الماضية، وذلك بعد معاناته على مستوى النتائج.

غيره — مـشـعل العتيبي (@masheelnahar2) January 9, 2022

الأهلي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، ليصبح أقرب الفرق دخولًا في منطقة الصراع على البقاء بالدوري السعودي للمحترفين.

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