ليس المعيوف! .. "هذا اللاعب المتسبب في تلقي الهلال أغلب الأهداف آسيويًا"

الهلال تأهل بصعوبة إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

توجهت بعض الانتقادات للاعبي الهلال في مشاركاته في مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعد التأهل بشكل صعب كأفضل ثواني.

الهلال صعد إلى الدور المقبل بدوري أبطال آسيا، بعد التواجد في مركز الوصيف في مجموعته برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في واحد وتلقى هزيمتين.

الهجوم على المعيوف

خلال مباريات دوري أبطال آسيا تلقى عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال الكثير من الانتقادات بسبب مستواه المتراجع وتسببه في أكثر من هدف سكن شباك الزعيم.

الهلال خلال 6 مباريات تلقى 9 أهداف وهي نسبة كبيرة ويدل على أن هناك خلل في الجزء الخلفي للزعيم خلال دور المجموعات، حيث تلقى في مباراة واحدة 4 أهداف أمام استقلال دوشنبه.

المعيوف ليس السبب

تحدث نبيل العبودي الناقد الرياضي السعودي، أن هناك نجوم كبار في صفوف الهلال هم السبب في المستوى الهذيل الذي ظهر به الفريق في مشاركته الآسيوية رغم التأهل.

وأشار العبودي خلال حديثه لقناة "24 الرياضية" السعودية، إلى أن الشهراني بسبب غياب سالم الدوسري الذي يسانده، هو سبب في أغلب أهداف منافسي الهلال التي سكنت شباكه في دوري أبطال آسيا.