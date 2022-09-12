ليس المحمدي أو سييرا .. "هذا مدرب الأهلي الجديد، ولدي تحفظ عليه"

الأهلي لا يقدم موسمًا جيدًا في دوري يلو

لا يحظى النادي الأهلي ببداية جيدة في دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث لم ينجح في جمع سوى 5 نقاط من مبارياته الأربعة الأولى، والتي قاده خلالها المدربان روبرت سيبولدي ويوسف عنبر.

مجلس إدارة النادي بقيادة ماجد النفيعي كان قد تقدم باستقالته عقب الخسارة الصادمة أمام الأخدود وقد اتخذ مجلس الإدارة الجديد برئاسة وليد معاذ قرارًا بفسخ عقد سيبولدي وأسند مهمة إدارة الفريق مؤقتًا للسعودي يوسف عنبر والذي فاز في اللقاء الأول على الخلود وتعادل سلبيًا في الثاني أمام العروبة.

من هو المدرب الجديد للأهلي؟

المصادر الصحفية تحدثت في الأيام الأخيرة عن مفاوضات مكثفة مع عدد من الأسماء الأجنبية على رأسها خوسيه لويس سييرا الذي حقق نجاحات كبيرة مع الاتحاد في فترته الأولى وأنقذه من الهبوط في الثانية، وقد قيل مؤخرًا أن النادي توصل لاتفاق معه بالفعل.

المصادر تحدثت كذلك عن إمكانية إسناد المهمة للمدرب الوطني صالح المحمدي، لكن الصحفي خالد البدر أكد أن الاتجاه للتعاقد مع مدرب آخر تمامًا هو التونسي فتحي الجبال.

إذ قال في قناة 24 الرياضية "هناك رد فعل سلبي جماهيري وإعلامي تجاه يوسف عنبر بعد التعادل مع العروبة، كما قلت في عهد الرؤساء السابقين .. الانتقادات وردود الفعل السلبية تبدأ مع المدرب وتمتد للإدارة مما يؤدي لإقالة المدرب والعودة للمربع صفر من جديد، هذا رغم أن اللاعبين هم من يستحقون الانتقادات لأنهم دون المستوى ولكنهم يتمتعون بحصانة من الجماهير وهنا الخطأ الأكبر".

تابع "ما لدي من معلومات يؤكد أن الأهلي قريب الآن من التعاقد مع فتحي الجبال بديلًا ليوسف عنبر، المؤسف بالنسبة لي أن موسى المحياني، وهو المغضوب عليه جماهيريًا، كان يُفاوض الجبال قبل رحيله وقد توصل لاتفاق معه لقيادة الفريق قبل مواجهة الأخدود".

أتم "إن كانت إدارة وليد معاذ ترى أن خيار موسى المحياني كارثي فلماذا تتجه له الآن؟ وأنا على يقين أن المحياني كان متفق تمامًا مع الجبال لقيادة الفريق".

من هو فتحي الجبال القريب من الأهلي؟

الجبال يمتلك خبرة كبيرة في الدوري السعودي من خلاله عمله في دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى لمدة تقترب من 20 عامًا، وقد بدأ كمساعد مدرب مع نادي سدود عام 2003 وبعدها أصبح مديرًا فنيًا للعديد من الأندية مثل نجران والنجمة والحزم وهجر لكن نجاحه الأكبر يبقى مع الفتح.

صاحب الـ59 عامًا قاد الفتح للصعود لدوري المحترفين عام 2009 وبعدها بـ4 سنوات حقق معه الإنجاز الإعجازي بالفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين ومن ثم كأس السوبر بهزيمة الاتحاد.

الجبال سبق له أن عمل مع الأهلي لمدة قصيرة جدًا، حيث قاده في مباراتي دور الـ16 أمام السد القطري من دوري أبطال آسيا 2018 بالإعارة من الفتح، وقد عاد لناديه بعد أن تعادل في المواجهة الأولى 2-2 وخسر الثانية 2-1 ليُودع البطولة.