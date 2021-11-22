متى موعد ديربي الهلال والنصر؟ .. الكشف عن مواعيد مؤجلات الدوري السعودي

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي مواعيد المباريات المؤجلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 2021-2022، وضمنها مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، كما أعلنت مواعيد مباريات الجولات القادمة من الـ14 حتى الـ18.

كانت لجنة المسابقات في الرابطة قد أجلت بعض مباريات الدوري السعودي لانشغال الهلال والنصر باللعب في المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا، وقد أعلن سابقًا أنها ستُلعب خلال فترة إقامة بطولة كأس العرب في قطر، خاصة أن المنتخب السعودي لم يُشارك بالفريق الأول بل بمواليد 1999 وما فوق.

ما هي مواعيد مؤجلات الدوري السعودي؟ متى موعد ديربي الهلال والنصر؟

لجنة المسابقات أعلنت إقامة مباراتي الطائي والنصر في حائل والهلال والفيحاء في الرياض المؤجلتين من الجولة الرابعة يوم الجمعة 10 ديسمبر القادم، وأشارت إلى أن مباراة الهلال والفيحاء نُقلت من المجمعة إلى العاصمة السعودية لانشغال ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالزراعة الشتوية، موضحة أن لقاء الدور الثاني سيُلعب في المجمعة.

المباراة المنتظرة التي ستجمع الهلال والنصر والمؤجلة من الجولة الثامنة ستُقام يوم الخميس 16 ديسمبر المقبل على استاد الملك فهد الدولي.

ولم تُحدد لجنة المسابقات موعد مباراة الهلال والاتحاد في الرياض، والمؤجلة من الجولة الـ12، إذ رفض الفريق الجداوي خوضها في الفترة الحالية لاستدعاء لاعبيه الأساسيين سعود عبد الحميد ومهند الشنقيطي للمشاركة مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب، خاصة في ظل عدم استدعاء اللاعبين الأساسيين من فريقي العاصمة لمنحهم فرصة لعب مؤجلاتهم في الدوري.



ما هي مواعيد المباريات من الجولة الـ14 حتى الـ18 من الدوري السعودي؟

لجنة المسابقات أكدت ضمنيًا إقامة الجولة الـ13 من الدوري السعودي في موعدها المحدد سابقًا، أيام 25 و26 و27 نوفمبر، لكن مع تعديل مباراة الهلال وأبها لتُقام يوم الأحد 28 نوفمبر نظرًا لخوض الفريق العاصمي مباراة نهائي دوري أبطال آسيا أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي يوم غدٍ الثلاثاء.

اللجنة حددت موعد إقامة الجولة الـ14 من الدوري السعودي يوم 25 ديسمبر، أي بعد أسبوع تقريبًا من المباراة النهائية لكأس العرب، فيما ستُلعب بقية الجولات التالية حتى تُقام الجولة الـ18 يوم 22 يناير 2022.

وعن الجولات المتبقية من الدوري السعودي، من الـ19 حتى الـ30، أوضحت اللجنة أن المواعيد ستُعلن لاحقًا بعد نهاية مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين وتحديد موعد إقامة مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022.

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