ليس الشباب أو الهلال .. عمر السومة يتوقع بطل الدوري السعودي

تعرف على توقع عمر السومة

توقع السوري عمر السومة مهاجم العربي القطري، والمُعار من صفوف الأهلي السعودي، بطل دوري روشن للمحترفين موسم 2022-2023.

ما هو توقع عمر السومة لبطل الدوري السعودي؟

بعد افتتاح حسابه الرسمي على منصة "تويتش"، والذي سيظهر عليه الفترة المقبلة، والذي يقوم بالبث المباشر عليه وهو يلعب فيفا 2023.

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ووجه للسومة أحد متابعيه سؤالًا عن توقعاته لبطل الدوري السعودي، حيث رد قائلًا: "لا أعلم، ولكن أتوقع نادي النصر".

يأتي ذلك في ظل ترشيح ناديي الشباب والهلال للتتويج ببطولة الدوري السعودي، خاصة وأن الليوث يتصدرون جدول الدوري، بينما الزعيم يحاول العودة للمنافسة مرة أخرى.

صراع الصدارة يشتد بين كبار الدوري السعودي

يتصدر فريق نادي الشباب ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حاليًا برصيد 22 نقطة، ويأتي بعده الهلال برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.

ويأتي النصر في المركز الثالث برصيد 16 نقطة والاتحاد في المركز الرابع بـ15 نقطة، من 7 مباريات فقط، حيث يتبقى لكل فريق مواجهة واحدة.

وفي حالة تحقيق النصر للفوز على الفيحاء اليوم الأحد، سيرتفع رصيده إلى النقطة 19، متأخرًا عن الشباب بـ3 نقاط فقط.

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