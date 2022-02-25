"ليس الرئيس، بل هذا الشخص هو المسؤول عن بقاء هاسي في الأهلي"

مازال سر بقاء الألباني بيسنيك هاسي في منصبه مع النادي الأهلي السعودي يُثير حيرة الجميع، إذ يُطالب العديد بإقالته لسوء العروض والنتائج لكن الإدارة رغم ذلك تُصر على استمراره مديرًا فنيًا للفريق.

الصحفي ماجد الفهمي أثار المزيد من الجدل حول بقاء المدرب، حين أوضح أن الشخص المسؤول عن ذلك ليس الرئيس ماجد النفيعي.

ماذا قال الفهمي عن سر بقاء هاسي مع الأهلي؟

الناقد الرياضي وخلال تصريحاته في برنامج "أكشن مع وليد" أكد بداية أن الأهلي لو لعب بدلًا من الاتحاد أمام الفتح والتعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين كان سيصل لنصف النهائي.

وأضاف "الأهلي كان سيصل نصف نهائي كأس الملعب لو واجه الفتح والتعاون بدلًا من الاتحاد، ليس بسبب المدرب بل اللاعبين، فالفريق قدم مباريات جيدة في كأس الملك لكن لم يُقدم المستوى المطلوب في بقية المباريات لأنها تتطلب تدخل المدرب وقراءته للمنافس".

تابع حول سر بقاء المدرب السابق للرائد في جدة "الشعب السعودي كله يُريد إقالة هاسي، والجمهور الأهلاوي الآن لا يُطالب فقط بإقالة هاسي، بل كذلك إقالة الشخص المسؤول عن عدم إقالته حتى الآن، وهو بوضوح موسى المحياني وليس الرئيس ماجد النفيعي".

وعن تفسيره لعدم قدرة الرئيس اتخاذ هذا القرار "النفيعي رجل أعمال، والميزة الإيجابية به أنه يمنح كل الثقة والصلاحيات وحرية اتخاذ القرارات لأي مسؤول يُعينه، خاصة لو كان مديرًا تنفيذيًا، وموسى المحياني لن يصلح لإدارة الأهلي فنيًا لو بقي فيه 20 عامًا، ومع هذا أقول أن النفيعي لن يجلب مدرب صاحب شخصية ولا "يسمع الكلام" أبدًا للأهلي".

كيف كانت مسيرة هاسي مع الأهلي؟

الأهلي تحت قيادة هاسي لعب 21 مباراة في الدوري السعودي لم يفز سوى في 5 وتعادل في 10 وخسر 6 مباريات، وقد سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبلوا 26.

الفريق يتواجد في المركز التاسع حاليًا برصيد 25 نقطة ويبتعد عن المربع الذهبي بـ9 نقاط كاملة، مع بقاء 3 مباريات مؤجلة للهلال صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب.

الأهلي دعم صفوفه جيدًا في سوق الانتقالات الشتوية، وقد تحسنت النتائج قليلًا لكن ليس بالدرجة المأمولة والمتوقعة من جانب الجماهير الأهلاوية، وقد جاء الخروج الأخير من كأس الملك أمام الشباب ليزيد من حالة الغضب ضد المدرب.

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