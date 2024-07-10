ليس الأهلي .. الكشف عن الفريق الأكثر دعمًا باللاعبين من برنامج الاستقطاب في الدوري السعودي

الأهلي دُعم بـ6 لاعبين ولكنه ليس الأكثر!

كشف الأمير عبد العزيز الفيصل، وزير الرياضة السعودي، خلال حديثه مع "بودكاست سقراط" عن عدد اللاعبين الإجمالي الذين قدمهم برنامج الاستقطاب لأندية دوري روشن السعودي، وقد حددت صحيفة الرياضية السعودية عدد اللاعبين الذين حصل عليهم كل نادٍ.

الوزير السعودي أوضح أنه تم دعم الأندية جميعًا بـ97 لاعبًا، مشيرًا إلى أن أندية صندوق الاستثمار حصلت على 5 لاعبين لكل منها باستثناء الأهلي حصل على 6 وذلك بسبب عدم تقديم أي لاعب سوبر له بعكس الهلال والنصر والاتحاد.

الرياضية أوضحت أن الأهلي رغم ذلك ليس النادي الأكثر دعمًا باللاعبين من برنامج الاستقطاب، بل يتفوق عليه فريقا الفتح والرائد بـ8 لاعبين لكل منهما وكذلك الطائي بـ7 لاعبين.

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برنامج الاستقطاب دعم الأهلي والتعاون وأبها والرياض بـ6 لاعبين لكل منهم، فيما جاء الشباب في المرتبة الأقل بـ4 لاعبين فقط.

يُشار إلى أن ميزانية كل نادٍ تختلف عن الآخر، وقد أكد وزير الرياضة أن كلًا من الهلال والنصر والاتحاد والأهلي على علم بالميزانية المرصودة لهم حتى عام 2027.