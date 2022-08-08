ليس الأهلي .. سبب قهري يُبعد مصطفى فتحي عن التعاون

النجم المصري قدم أداءً جيدًا منذ انضم للتعاون

أثار غياب مصطفى فتحي عن معسكر فريقه التعاون في هولندا استياء الجميع في النادي، خاصة أنه من العناصر الأساسية في الفريق.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن السبب القهري الذي منع اللاعب المصري من اللحاق بفريقه، موضحة أنه ليس رغبته اللعب للنادي الأهلي كما يُقال.

لماذا غاب مصطفى فتحي عن معسكر التعاون في هولندا؟

الصحيفة السعودية أوضحت خلال نسختها الصادرة صباح اليوم أن السلطات المصرية منعت جناح الزمالك السابق من مغادرة مطار القاهرة الدولي بسبب إجراءات تتعلق بأدائه الخدمة العسكرية في مصر.

وأشارت مصادر الصحفية إلى أن إدارة التعاون برئاسة سعود الرشودي لا تزال تُحاول جاهدة البحث عن مخرج من هذا المأزق ليستطيع اللاعب السفر إلى السعودية واستكمال عقده مع النادي، بعدما أصبحت فرصه في الانضمام للمعسكر المقام في مدينة ميرلو الهولندية، والذي سينتهي في الـ16 من أغسطس الجاري، شبه منعدمة.

مصطفى فتحي كان قد انضم للتعاون قادمًا من الزمالك في انتقالات يناير الماضي مقابل مليون دولار، وذلك بعد رفضه تجديد عقده مع النادي الذي كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري من الدوري المصري.

نادي "سكري القصيم" سدد دفعتين من قيمة الصفقة وتبقى عليه الدفعة الثالثة والبالغة 400 ألف دولار، وقد وقع اللاعب عقدًا يمتد لعامين ونصف.

ما علاقة الأهلي بغياب مصطفى فتحي عن التعاون؟

المصادر المصرية تحدثت عن رغبة النادي الأهلي المصري في التعاقد مع الجناح صاحب الـ28 عامًا قبل انطلاق الموسم الجديد.

الفريق الأحمر عانى كثيرًا هذا الموسم من تراجع مستوى العديد من لاعبيه خاصة العناصر الهجومية، وتؤكد الأخبار القادمة من أرض الفراعنة نيته القيام بثورة على صعيد اللاعبين والانتقالات عقب نهاية الموسم الجاري الذي شهد خسارته لدوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس السوبر المصري.

بعض المصادر تحدثت عن اتفاق المسؤولين بالنادي الأحمر مع مصطفى فتحي على تفاصيل العقد، مشيرة إلى أن غيابه عن معسكر التعاون يأتي بهدف الضغط على إدارة النادي السعودي للموافقة على رحيله، خاصة في ظل ارتباطه بعقد يمتد حتى صيف 2025.

اللاعب تألق بالقميص الأصفر خلال الموسم الماضي، إذ صنع 3 أهداف في مباراتين من دوري أبطال آسيا، وسجل 5 أهداف وصنع 2 في 12 مباراة من الدوري السعودي.