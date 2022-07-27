ليس الاتحاد .. مفاجأة تغير وجهة بنشرقي لنادٍ سعودي آخر

المغربي صفقة حرة في الصيف الجاري

غالبية التقارير خلال الفترة الماضية تتحدث عن اقتراب المغربي أشرف بنشرقي؛ جناح الزمالك المصري السابق، من الانضمام للاتحاد السعودي، لكن فجر الإعلامي الرياضي وليد الصيعري مفاجأة عن نادٍ سعودي جديد نافس العميد وحصل على موافقة اللاعب.

بنشرقي يرفض التجديد للزمالك:

الجناح المغربي انتهت مسيرته مع الفارس الأبيض قبل أيام، بعدما انتهى عقده ولم يتفق مع المسؤولين على التجديد في ظل الاختلاف حول الأمور المالية.

وعقب تتويج الزمالك بكأس مصر 2021، في 21 من يوليو الجاري، وجه اللاعب الشكر للقلعة البيضاء ومسؤوليها وجماهيرها.

وأتى رحيل المغربي بعد أشهر عديدة من التفاوض معه، في محاولة لإقناعه بالبقاء، لكن حالت الظروف الاقتصادية للفارس الأبيض دون بقائه.

ما هو النادي الذي ينافس الاتحاد؟

عديد التقارير السعودية أكدت أن بنشرقي اقترب من العودة للدوري السعودي في الصيف الجاري من بوابة الاتحاد، ليكرر تجربته بالمملكة، بعدما لعب للهلال من قبل.

لكن الإعلامي الصيعري كشف عن مفاجأة بتحول وجهة اللاعب، لنادي الاتفاق.

وأكد الصيعري أن بنشرقي وافق بالفعل على عرض الاتفاق، لكنه أشار إلى أن الصفقة لم تتم بعد.

ماذا قدم بنشرقي مع الزمالك؟

المغربي كان قد انضم للفارس الأبيض في صيف 2019 قادمًا من الهلال السعودي.

خلال هذه السنوات، شارك مع الزمالك في 108 مباريات، سجل خلالها 40 هدفًا، وصنع 27 آخرين، في مختلف البطولات.

على مستوى البطولات، حقق خمس مع الأبيض، بواقع لقبي كأس مصر، ولقب وحيد من الدوري المحلي والسوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.