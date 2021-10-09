ليس الأهلي .. فلادان مرشح لتدريب فريق سعودي

هل نرى فلادان مرة أخرى بالسعودية؟

أكدت تقارير صحفية، على أن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، اقترب من العودة مجددًا إلى المملكة العربية السعودية، من أجل تدريب أحد الفرق خلال المرحلة المقبلة.

فلادان كان يتولى مهمة تدريب الأهلي، ولكنه رحل عن صفوف الفريق الموسم الماضي، بسبب سوء النتائج، بعد أن كان ينافس مع الراقي على صدارة الترتيب ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن نادي الاتفاق دخل في مفاوضات مع فلادان خلال الفترة الحالية، لخلافة خالد العطوي، في ظل اقتراب رحيله عن النادي.

وأكدت الصحيفة على أن نادي الاتفاق قدم عرضًا رسميًا للصربي فلادان ميلويفيتش، المدرب السابق لفريق النادي الأهلي، من أجل التعاقد معه بدلًا من خالد العطوي.

وشهدت الفترة الماضية انقسام داخل إدارة الاتفاق، حيث يتفق البعض على الاستغناء عن خالد العطوي خلال الفترة الحالية، بينما يعارض البعض الآخر المتمسك باستمراره.

ويتولى خالد العطوي مهمة تدريب نادي الاتفاق للموسم الثالث على التوالي، حيث حصد 7 نقاط فقط من 7 مباريات ببطولة الدوري السعودي هذا الموسم، من انتصارين و4 تعادلات.