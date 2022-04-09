شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسيًا مع باريس سان جيرمان في مواجهة كليرمونت بالجولة الـ 31 من الدوري الفرنسي.

مشاركة ليونيل كانت مثمرة، حيث صنع الأول والثاني والخامس لباريس سان جيرمان، لصالح الثنائي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا على الترتيب.

وبالرغم من صناعته لثلاثة أهداف إلا أن ميسي لم يسجل في المباراة، ليستمر رصيده من الأهداف في الدوري الفرنسي متوقفًا عند ثلاثة أهداف فقط.

إليكم فيما يلي أهم أرقام ليونيل ميسي في المواجهة:

ميسي شارك أساسيًا ولعب لمدة 90 دقيقة ولم يغادر أرض الملعب إلا بنهاية اللقاء عندما أطلق الحكم صافرته.

النجم الأرجنتيني كان أفضل نجوم باريس سان جيرمان تقيمًا في المواجهة بحساب العديد من مواقع الإحصائيات المباشرة قبل تسجيل مبابي ونيمار للثالث والرابع والخامس والسادس.

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لمس ميسي الكرة 74 مرة وقدم 55 تمريرة صحيحة من أصل 60 بنسبة دقة 92% وكان له خمس تمريرات مفتاحية.

حاول ميسي إرسال عرضيتين لم ينجح في أي واحدة منهما، وقدم كرتين طوليتين صحيحتين من أصل ثلاث محاولات.

فاز ميسي بكرتين على الأرض من ستة التحامات ولم يلتحم في أي كرة هوائيًا، كما خسر الكرة 12 مرة.