ليس اتحاد الكرة | الكشف عن الجهة المسؤولة عن عودة الدوري السعودي

لم يتوصل كلاهما حتى الآن إلى الصيغة أو الطريقة التي سيعود بها النشاط الرياضي

كشفت تقارير صحفية محلية عن وجود تعاون كبير بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الصحة السعودية من أجل اتخاذ القرار الأمثل قبل عودة النشاط.

ويأتي التعاون المُثمر من قبل الثنائي لتحديد آلية العودة في الوقت المناسب، وفق بروتوكول طبي معين يساعد على العودة بطريقة آمنة وسليمة.

ولم يتوصل كلاهما حتى الآن إلى الصيغة أو الطريقة التي سيعود بها النشاط الرياضي، ومن المُقرر أن يتم إعلان كافة التفاصيل في حينها.

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وأكدت الاتحاد بحسب الرياضية أن كافة البروتوكولات الطبية التي يعمل بها الاتحاد السعودي تأتي متماشية مع وزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن التواصل مستمر فيما يخص هذا الموضوع بشكل مكثف.

وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أكد لوكالة الأنباء الألمانية منذ أيام أن أغسطس المقبل موعدًا مبدئيًا لإكمال المسابقات عقب توقفها احترازيًا من تفشي جائحة كورونا.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد خاطب الاتحادات الأهلية التابعة له، ومن ضمنها الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تحديد موعد استئناف الموسم الرياضي 2019ـ2020.