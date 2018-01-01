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ليس إشبيليه - سيلفا يكشف عن فريقه المفضل في ألعاب الفيديو

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المهاجم البرتغالي رفض الحديث عن مستقبله وإمكانية البقاء مع النادي الأندلسي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف أندري سيلفا مهاجم إشبيليه الإسباني، عن الثنائي المفضل الذي يختاره في ألعاب الفيديو.

سيلفا يخوض الموسم الحالي معاراً من ميلان لإشبيليه، ويقدم مستويات مميزة مع النادي الأندلسي.

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وفي تصريحات لصحيفة "ماركا" اعترف البرتغالي، انه لا يختار فريقه الحالي بألعاب البلاي ستيشن.

وقال سيلفا:"أحب ألعاب الفيديو، إذا أردت الفوز فبالطبع لن أختار إشبيليه وأفضل اللعب بمانشستر سيتي وبرشلونة".

وأضاف:"ألعب مع أبناء عمي ودائماً ما يختارون أقوى الفرق، لا أحب الخسارة أمامهم لذلك أختار الفريق المناسب لهزيمتهم".

وعندما سؤل مهاجم ميلان عن مستقبله،رفض اللاعب التعليق وسط حالة شديدة من الغموض حول مصيره.

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معظم التقارير الصحفية أكدت أن إشبيليه سيقوم بتفعيل البند الموجود في عقد إعارته، والذي يتيح له شراء اللاعب مقابل 39 مليون يورو.

ونجح صاحب الـ23 عاماً في تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين في 23 مباراة في الموسم الحالي.

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