ليس أحد الكبار .. نجم الدوري الإنجليزي يكشف عن النادي المفضل لديمبيلي في إنجلترا

مفاجأة غير متوقعة

كشف باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد، عن مفاجأة بخصوص النادي الذي يشجعه الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

بامفورد ظهر في بودكاست على موقع يوتيوب، أمس، الخميس، ليكشف بعض الأسرار الخاصة بمسيرته.

ماذا قال نجم ليدز؟

المهاجم الإنجليزي أكد أن إيلان ميلييه حارس فريقه، توجه له بعد الفوز على فولهام بهدفين مقابل هدف خلال شهر مارس الجاري لطلب قميصه.

وقال بامفورد:"ميلييه قال لي أحتاج قميصك من فضلك، فقلت له، بكل تأكيد لا توجد مشكلة ولكن لمن؟".

وأضاف:"قال لي ديمبيلي، سألته إذا كان هو الذي يلعب لبرشلونة فأجاب نعم هو عثمان ديمبيلي، لم أصدق ما حدث حيث أراد الحصول على قميصي وكذلك قميص كالفين فيليبس".

واستكمل:"أخبرني ميلييه أن ديمبيلي يعتبر من أشد المعجبين بليدز يونايتد ويشاهد كل مباراة للفريق، وطلبت منه قميصه الخاص ببرشلونة، اتصل بي بعدها وأظهر لي قميصه مع رسالة قال فيها بتوقيعه الخاص :"إلى أخي بامفورد" ".

موسم رائع لبامفورد

مهاجم ليدز يقدم مستويات مبهرة مع ليدز منذ صعود الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع المدرب مارسيلو بييلسا.

بامفورد أحرز 14 هدفًا بقميص ليدز على مستوى الدوري، ويحتل المركز الرابع بقائمة الهدافين بالبطولة بفارق 3 أهداف عن محمد صلاح المتصدر.

وليس من الغريب أن يعتبره ديمبيلي لاعبه المفضل في ليدز، حيث سجل صاحب الـ27 سنة 40 هدفًا مع الفريق في 101 مباراة.

ماذا قدم ليدز بعد صعوده للدوري الإنجليزي؟

الفريق يقدم موسم متوسط حتى الآن، حيث خرج من كأس رابطة المحترفين وكذلك من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبالنسبة للدوري فيأتي ليدز في المركز الحادي عشر بجدول المسابقة بـ39 نقطة، بفارق 12 نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

ويبتعد بفارق كبير جدًا عن مانشستر سيتي المتصدر للبريميرليج بـ71 نقطة، والذي اقترب من حسم المسابقة.

ماذا عن ديمبيلي؟

الجناح الفرنسي يعيش الفترة الأفضل له منذ انتقاله إلى برشلونة، وساهم في تأهل الفريق لنهائي كأس ملك إسبانيا، وتحسن نتائجه في الدوري الإسباني.

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صاحب الـ23 سنة سجل 9 أهداف وصنع 4 في 35 مباراة، ويقدم مستويات مميزة منذ ابتعاد الإصابات عنه خلال هذا الموسم.