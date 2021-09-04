"ليست مشكلة" .. بواتينج يعلق على تقبيل ألابا لشعار ريال مدريد

بواتينج يدافع عن زميلة السابق في بايرن ميونخ

دافع الألماني جيروم بواتينج عن زميله السابق في بايرن ميونخ، دافيد ألابا على خلفية الانتقادات التي تعرض إليها الأخير بسبب تقبيل شعار ريال مدريد.

ألابا، البالغ من العمر 29 عامًا انضم إلى النادي الملكي، في صفقة انتقال حر وحصل على رقم القميص 4، الذى ظل يرتديه سيرخيو راموس لمدة 16 عاما منذ صعوده إلى الفريق الأول.

ماذا قال الألماني عن ألابا؟

نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية حديث أجرته مع بواتيج، وتطرق في الحديث عن النمساوي وقال: "الكل يعرف مدى أهمية نادي بايرن ميونخ بالنسبة لدافيد".

وأضاف: "حقيقة أنه فعل ذلك مرهون بالموقف أو ربما طلب منه مصور ذلك".

وأتم حديثه: "مائة بالمائة لم يكن لديه نوايا سيئة، لا تحدثوا جلبة وتكبروا الأمر".

كيف كانت الانتقادات التي تعرض إليها ألابا؟

في حديث نشرته الصحيفة ذاتها علق رئيس بايرن ميونخ، هربرت هاينز عن إيماءة تقبيل النمساوي شعار الملكي، وقال: "الحقيقة هي أنها فاجأتني قليلاً"، ربما في إشارة إلى السنوات التي قضاها المدافع النمساوي في النادي البافاري.

ورحل ألابا عن بايرن بعد فشل تمديد تعاقده، لينهي علاقة استمرت 13 عاما قضاها في النادي الذي تدرج في صفوفه منذ انضمامه لأكاديمية الناشئين وهو في السادسة عشرة من عمره.

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