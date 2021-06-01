ليست مسألة أموال .. لابورتا يكشف شروط ميسي للتجديد مع برشلونة

ميسي قريب من التجديد..

قال رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ما زال في طور المفاوضات، مؤكدًا أن الأمور لم تتم بعد بينه وبين النادي الكتالوني وأنها ليست مسألة أموال.

ويعد باريس سان جيرمان أبرز الأندية المهتمة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والوجهة الأقرب له رفقة مانشستر سيتي في حال قرر الرحيل عن برشلونة بالفعل.

وفي ظل الحديث عن تجديد عقده أم الرحيل، تحدث الرئيس جوان لابورتا خلال تقديم المدافع الدولي الإسباني القادم من مانشستر سيتي مجانًا كلاعب لبرشلونة عن مستقبل قائد الفريق.

وقال لابورتا: "التجديد يسير على ما يرام من حيث المفاوضات، لكنه لم يتم بعد، لا شيء يمكن أن يقال إنه انتهى أو تم الاتفاق حوله، ولكن المؤشرات كلها تبدو إيجابية للغاية".

وأضاف: "إنها ليست مسألة أموال من جانبه، إنه يتفهم الوضع الحالي للنادي، يريد أن يستمر في التفكير ويريد فريقًا تنافسيًا للغاية وأن يتمكن برشلونة من الفوز بالبطولات والدوريات والكؤوس والألقاب".

وتابع: "الشعور بأنك لا تفوز يجب أن ينتهي في أسرع وقت، نسعى بكل الطرق لتحسين الفريق، يجب أن تكون هذه الفرقة متوازنة، سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة".

ميسي خطط لعدم اتخاذ أي قرارات حتى نهاية الموسم المنصرم، حيث سئم من التكهن بمستقبله طوال العام الماضي، من بين العديد من الاحتمالات التي لا نهاية لها بالطبع منذ أن باتت فرضية رحيله عن برشلونة مطروحة.

ومع نهاية الموسم وبداية موسم الانتقالات الصيفية، ستبدأ الأخبار حول مستقبل النجم الأرجنتيني في العودة لتصدر عناوين الصحف والمواقع من جديد بقوة كبيرة.

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الجدير بالذكر أن ميسي قد أعلن البقاء ضمن صفوف برشلونة في حوار حصري مع "جول" أيضًا ومن خلاله أنهى الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي الماضي كما طلب أولًا.