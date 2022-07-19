ليست مجرد جولة رياضية .. ريال مدريد يستكشف الاستثمار في الولايات المتحدة

فترة التحضير للموسم الجديد التي يخوضها ريال مدريد في الولايات المتحدة ستكون فرصة مثالية للاستثمار.

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني سيجني الكثير من المال من المباريات الودية التي سيخوضها خلال فترة التحضير لموسم 2022-23.

ريال مدريد توجه إلى الولايات المتحدة لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكن بعيدًا عن استعدادات الفريق، فإن النادي الملكي يستعد لجني الأرباح من هذه الرحلة الطويلة.

وبعد موسمين من عدم السفر إلى الولايات المتحدة بسبب جائحة فيروس كورونا، فإن ريال مدريد يعود من جديد إلى أمريكا الشمالية، في إطار جولة أبطال كرة القدم الجديدة.

وحسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن ريال مدريد يتوقع الحصول على مبلغ يتراوح بين 12 إلى 15 مليون يورو نظير خوض ثلاث مباريات، أمام برشلونة، وكلوب أميركا، ويوفنتوس.

ريال مدريد سبق له تحقيق نجاح هائل في الولايات المتحدة، بعد أن لعب الكلاسيكو في 2017 في إطار الكأس الدولية للأبطال، وحينها حصل النادي الملكي على 18.8 مليون يورو.

ويرى ريال مدريد أن السوق في أمريكا الشمالية يجب استغلاله بالشكل الأمثل، خاصة لأن المستثمرين من الولايات المتحدة يولون أهمية كبرى للاستثمار في كرة القدم الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

ويعد التوسع في السوق الأمريكي أمرًا حيويًا بالنسبة إلى ريال مدريد، ويملك النادي الملكي بالفعل العديد من الرعاة من أمريكا الشمالية.

ولذلك، فإن ريال مدريد يفكر جديًا في ألا تكون جولة الولايات المتحدة مجرد جولة رياضية، حيث سيجني النادي الملكي المال من هذه الجولة، ويستكشف العديد من فرص الاستثمار في المستقبل.