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تلقى آرسنال ضربة جديدة بعد تعرض ديفيد رايا لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبدا أن الحارس الإسباني، الذي يُعد ركيزة أساسية في صفوف آرسنال، تعرض لمشكلة في الكتف حالت دون إكماله المباراة على ملعب سانت جيمس بارك.

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أرتيتا يكشف عن مستجدات مقلقة بشأن رايا

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اعترف أرتيتا بقلقه إثر إصابة رايا خلال تعادل آرسنال 2-2 أمام نيوكاسل يوم السبت. واضطر الدولي الإسباني، الذي رسّخ مكانته كقطعة أساسية في المنظومة الدفاعية لفريق شمال لندن، إلى مغادرة أرض الملعب في الشوط الثاني.

ووقعت الإصابة إثر اصطدام مع ويليام أوسولا، ورغم تلقيه العلاج الأولي داخل الملعب، ظل رايا يعاني من آلام واضحة، ليتم استبداله في نهاية المطاف بكيبا أريزابالاجا.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام عقب صافرة النهاية، لم يُخفِ أرتيتا قلقه بشأن وضع الحارس. وأوضح مدرب آرسنال: «للأسف، اضطر إلى الخروج، وهذه ليست أخبارًا سارة. سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي غدًا، لكنني لا أعرف في الوقت الحالي».

آرسنال يُجبَر على التعادل في مباراة مثيرة في تاينسايد

طغت الإصابة على مواجهة حماسية على ملعب سانت جيمس بارك، تقدم فيها آرسنال مرتين لكنه اضطر إلى الاكتفاء بنقطة. وكان إيبيريتشي إيزي قد منح الضيوف تقدمًا مستحقًا في الشوط الأول بعد بداية شهدت سيطرة واضحة، غير أن الكفة تحولت بعد الاستراحة.

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وقلب هارفي بارنز ومالك تشاو الطاولة لصالح نيوكاسل، قبل أن ينقذ نوني مادويكي التعادل لأرسنال قبل 12 دقيقة من النهاية. وأبدى أرتيتا استياءه من إخفاق فريقه في حسم المباراة حين كان مسيطرًا خلال الدقائق الخمس والأربعين الأولى.

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وفي تعليقه على الأداء والنتيجة، ألمح المدرب إلى أن فريقه أهدر فوزًا كان في متناوله، إذ قال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «شعوري أننا خسرنا نقطتين اليوم». وأشاد بالحدة التي أظهرها لاعبوه في البداية، لكنه أبدى أسفه لتراجع المستوى في الشوط الثاني، وهو ما سمح لنيوكاسل بالعودة إلى أجواء اللقاء.

في انتظار نتائج الفحص

تتجه الأنظار الآن إلى الجهاز الطبي في انتظار نتائج فحص الرنين المغناطيسي الذي سيخضع له رايا. وأكد أرتيتا حالة الغموض التي تحيط بطبيعة الإصابة تحديدًا، وإن بدا أنها تتركز في منطقة الكتف.

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وعندما سُئل عن تفاصيل كيفية حدوث الإصابة، قال أرتيتا: «كانت مجرد ضربة، ولا أعرف كيف حدثت أو ما طبيعة الإصابة. علينا أن ننتظر ونرى. نحن نعرف مدى أهمية ديفيد بالنسبة لنا، لكن غدًا ستكون لدينا أخبار أكثر».

وسيشكل غياب رايا لفترة طويلة انتكاسة كبيرة لطموحات آرسنال هذا الموسم. فقد نال الحارس البالغ من العمر 29 عامًا الإشادة بفضل سيطرته على منطقة الجزاء وجودة توزيعه للكرة، وهي صفات ساعدت آرسنال على الحفاظ على واحد من أفضل السجلات الدفاعية في الدوري.