ليست أول مرة .. كريستيانو رونالدو اعتاد الهرب من المباريات الصعبة!

غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد عن مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الفريق السماوي برباعية لهدف.

السبب وراء غياب النجم البرتغالي عن المواجهة كشفه المدير الفني للفريق رالف رانجنيك بأن رونالدو واجه بعض المشاكل في عضلات الفخذ.

الأمر الذي لم يصدقه روي كين أسطورة الفريق وأدلى فيه تصريحات عبر "سكاي سبورتس" وادعى أن هناك سببًا آخر وراء الغياب وبقية للقصة لم يرويها أحد.

ونشرت صحيفة "كيكر" الألمانية تقرير بخصوص هذا الصدد تتحدث عن شيء مماثل حدث مع اللاعب البرتغالي أثناء تواجده مع نادي يوفنتوس الإيطالي.

في أكتوبر 2019، تحصل كريستيانو رونالدو على فترة راحة من قبل مدرب يوفنتوس آنذاك ماوريتسيو ساري، لكن بدلاً من الجلوس على مقاعد البدلاء والدخول في قائمة الفريق، فضل البرتغالي الذهاب في عطلة إلى ريف إيطاليا مع الأصدقاء ونشر حينها العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد أسبوعين فقط من ذلك، استبدل المدرب ساري رونالدو عند الدقيقة 55 في مبارة أمام ميلان، دخل حينها باولو ديبالا بديلًا سجل هدف الفوز، كريستيانو عند استبداله غادر الملعب مباشرةً ولم يجلس على مقاعد البدلاء على الرغم من أن المباراة حينها كانت تشير نحو التعادل.

جدير بالذكر أن رونالدو يحتل المركز التاسع في جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد تسعة أهداف فقط بعد مرور 28 جولة.

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