"ليست المدرب، تلك مشكلة الأهلي الحقيقية"

ناقد رياضي يُحدد تمامًا مشكلة النادي الأهلي الفنية

أكد الناقد الرياضي فهد الدريم أن مشكلة الأهلي الفنية ليست المدرب بيسنيك هاسي أو حتى سلفه فلادان ميلويفيتش، وذلك خلال تواجده في برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية السعودية.

الأهلي يُعاني بشدة هذا الموسم، إذ لم يفز حتى الآن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد جمع 5 نقاط فقط بتعادله في 5 مباريات وخسارته مباراتين آخرهما أمام الاتحاد في ديربي جدة.

ماذا قال فهد الدريم عن مشكلة الأهلي الحقيقية؟

الدريم أوضح أنه حذر إدارة الأهلي من التفريط بالمدرب السابق ميلويفيتش لأن المشكلة لم تكن تتعلق به، وأضاف "مشكلة الأهلي ليست في المدرب، سواء هاسي أو سلفه ميلويفيتش، وقد حذرت من الندم على إقالته".

تابع "مشكلة الأهلي الحقيقية تتلخص في اللاعب السعودي، جودة اللاعب المحلي في الأهلي ضعيفة جدًا ولا تتناسب مع قيمته، فيما العناصر الأجنبية جيدة للغاية وقد رأينا تألق الظهير الأيسر الجديد إزجان أليوسكي".

"منذ رحيل جيل تيسير الجاسم ووليد باخشوين والأهلي لا يمتلك اللاعبين السعوديين القادرين على الإضافة، وتلك مسؤولية تتحملها جميع الإدارات التي تعاقبت على النادي خلال السنوات الأخيرة".

أتم "التغيير المستمر في المدربين والإداريين لن يُغير شيئًا في الأهلي مادامت جودة اللاعب المحلي لم تتغير وبقيت ضعيفة كما هي".

كم لاعب من الأهلي متواجد مع منتخب السعودية؟

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي "هيرفي رينارد" قائمة اللاعبين التي ستواجه اليابان والصين في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 الأسبوع القادم.

وقد تضمنت القائمة 3 لاعبين فقط من النادي الأهلي، وهو حارس المرمى محمد العويس والمدافع محمد خبراني وصانع الألعاب عبد الرحمن غريب.

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