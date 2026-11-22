حسم التعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلها قمة الجولة 12 من الدوري الإيطالي بين أتالانتا وضيفه إنتر على ملعب نيو بالانس أرينا في بيرجامو، في مواجهة شهدت تقلبات متلاحقة حتى الوقت بدل الضائع.

وتقدم الضيوف ثلاث مرات خلال اللقاء عبر ثلاثية المهاجم الشاب بيو إسبوزيتو وركلة جزاء نفذها البديل بيتار سوتشيتش، قبل أن يعود أصحاب الأرض بأهداف إليف إلماس وثنائية شارل دي كيتيلاري وركلة جزاء قاتلة سجلها فرانك كيسييه في الدقيقة 92، ليبتعد إنتر بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة.

أرقام تكشف التحول الهجومي في إيطاليا

لم تكن هذه النتيجة حالة استثنائية أو مجرد مصادفة عابرة في جدول المسابقة، بل جاءت امتدادًا لنسق هجومي لافت يفرض نفسه على الملاعب الإيطالية منذ انطلاقة موسم 2026-2027.

فبالعودة إلى السجلات الرقمية للمباريات التي شهدت ثمانية أهداف فأكثر في الدوريات الخمسة الكبرى، يتصدر الدوري الإيطالي القائمة برصيد أربع مباريات كاملة، وهو رقم يعادل مجموع ما سجلته الدوريات الأربعة الكبرى الأخرى مجتمعة حتى الآن.

وسبق لقمة بيرجامو ثلاث مواجهات أخرى كسرت حاجز السبعة أهداف في المسابقة ذاتها، بدأت بانتصار إنتر على أودينيزي بخمسة أهداف لثلاثة في سبتمبر، تلاه تعادل أتالانتا مع فروزينوني بأربعة أهداف لمثلها في أكتوبر، ثم فوز لاتسيو خارج ملعبه على ساسوولو بستة أهداف لهدفين.

ناهيك عن مباريات أخرى لروما بالتحديد شهدت نفس الكثافة التهديفية لكن دون الوصول للرقم ثمانية، ليؤكد هذا التوزيع أن الغزارة التهديفية لا تقتصر على فريق واحد، وإنما باتت سمة عامة تعكس جرأة تكتيكية واضحة لدى أغلب مدربي المسابقة.

كيف تبدو الصورة في باقي دوريات أوروبا؟

عند مقارنة هذا المشهد ببقية المسابقات الأوروبية الكبرى، تتضح الفجوة الرقمية بشكل جلي بعيدًا عن الانطباعات المسبقة، ففي الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يحظى بالصيت الأوسع من حيث الإثارة والسرعة، لم تشهد الملاعب سوى مباراتين فقط وصلتا إلى ثمانية أهداف هذا الموسم، هما فوز مانشستر سيتي على سندرلاند بخمسة أهداف لثلاثة، وتعادل مانشستر يونايتد مع أستون فيلا بأربعة أهداف لمثلها.

أما في الدوري الإسباني، فقد توقف الرصيد عند مباراة واحدة فقط تجاوزت هذا الرقم، حين تغلب برشلونة على راسينج سانتاندير بسبعة أهداف لهدفين في أعلى مواجهة تهديفية بأوروبا برصيد تسعة أهداف.

وتكرر المشهد ذاته في الدوري الفرنسي بمباراة واحدة شهدت فوز ستراسبورج على تروا بستة أهداف لهدفين، بينما غابت مباريات الثمانية أهداف تمامًا عن الدوري الألماني رغم امتلاكه أعلى معدل تهديفي عام في القارة، إذ توقفت أكبر نتائجه عند سبعة أهداف فقط.

بيت القصيد

لا تحتاج كرة القدم الإيطالية اليوم إلى شعارات دعائية لتسويق نفسها، فالأرقام المسجلة على أرض الملعب تتحدث بوضوح تام عن واقع جديد يتشكل في القارة العجوز.

وبينما تظل المنافسة على الألقاب متقاربة في جميع الدوريات، يثبت الكالتشيو أسبوعًا بعد آخر أنه المسرح الأكثر انفتاحًا على السيناريوهات غير المتوقعة، وأن من يبحث عن المتعة الخالصة هذا الموسم سيجد ضالته حتمًا في ملاعب إيطاليا.