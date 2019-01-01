ليستر يحطم الأرقام القياسية بتسعة أهداف ويدخل تاريخ البريميرليج

ليستر يقسو على ساوثهامبتون بتسعة أهداف مقابل لا شئ

دخل ليستر سيتي تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية مباراته أمام ساوثهامبتون في افتتاح الجولة العاشرة من البطولة.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم الثعالب بخمسة أهداف دون رد، خارج أرضهم.

وأصبح ليستر ثاني فريق في تاريخ البريميرليج يتقدم بخمسة أهداف دون رد في الشوط الأول، خارج أرضه، بعد مانشستر سيتي على بيرنلي في أغسطس 2010.

وتساوي أيضاً ليستر سيتي مع مانشستر يونايتد، في تحقيق أكبر فوز بالدوري الإنجليزي بتسعة أهداف دون رد.

وسجل ايوزي بيريز لاعب الثعالب هاتريك في مباراة الليلة، ليصبح اول لاعب يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين ضد نفس الخصم في الدوري منذ لويس سواريز ضد نوريتش في سبتمبر 2012.

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ووصل مهاجم الفريق جيمي فاردي إلى هدفه رقم 21 في عام 2019 ، ليصبح الأكثر تهديفاً في العام الحالي بالبريميرليج.

وانتهت المباراة بفوز ليستر سيتي بتسعة أهداف دون رد، ليصبح هذا هو الفوز الأكبر خارج في تاريخ البريميرليج.

كما أصبح ليستر الفريق الثاني في تاريخ الدوري، الذي يسجل له لاعبان هاتريك في نفس المباراة (بيريز وفاردي)، بعد أرسنال أمام ساوثهامبتون في مايو 2003 (بينانت وبيريس).

وبتلك النتيجة يتقدم ليستر إلى المركز الثاني من جدول الترتيب بصورة مؤقتة برصيد 20 نقطة، في انتظار مباراة مانشستر سيتي صاحب الـ 19 نقطة مع أستون فيلا.