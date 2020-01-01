ليستر ومانشستر سيتي يلحقان بركب المتأهلين لدور الـ 32 من كأس الاتحاد

انتصارات معتادة للكبار دون مفاجآت في كأس الاتحاد الإنجليزي لليستر ومانشستر سيتي على حساب ويجان وبورت فيل.

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز اليوم على نظيره بورت فيل الذي يشارك في منافسات الدرجة الرابعة من الدوري الإنجليزي بأربعة أهداف لهدف وحيد في دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء الفوز بأقدام اللاعب زينتشينكو الذي سجل الهدف الأول بصناعة زميله جوندوان في الدقيقة الـ 19 من عمر اللقاء ليمنح فريقه أفضلية مبكرة.

وسجل بورت فيل الهدف الوحيد له في المباراة بالدقيقة الـ 35 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب توم بوب الذي كان بنفسه قد تحدى جون ستونز قبل أشهر وقال انه يتمنى أن يلعب أمامه كل جولة.

Just watched the highlights of the game! I know I’m a league 2 player, I know he plays for England, I know he’s on £150k a week, I know he’s a million times better player than me but I’d love to play against John Stones every week! I’d get 40 a season! #soft #weakaspiss — Tom Pope (@Tom_Pope9) June 7, 2019

وأضاف سيرجيو أجويرو الهدف الثاني في الدقيقة الـ 42 من عمر المواجهة عن طريق تمريرة قدمها لها زميله فيل فودين ليعيد فريقه للتقدم في المباراة.

وحسم جون ستونز الفوز لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة الـ 58 من عمر المباراة بعدما سدد كرة من متابعة وارتطمت في زميله الشاب تايلور بيليز وسكنت الشباك قبل أن يضيف فودين الرابع من صناعة أنخيلينيو في الدقيقة الـ 77.

وفي الدور نفسه حقق فريق ليستر سيتي الفوز على نظيره ويجان بثنائي نظيفة على ملعب كينج باور ستاديوم ليضع قدمه في دور الـ 32.

وسجل ثنائية ليستر سيتي بشكل عكسي اللاعب توم بيريس في مرمى فريقه بالدقيقة الـ 19 من عمر اللقاء قبل أن يؤكد هارفي بارنيز تفوق الثعالب بهدف آخر بالدقيقة الـ 40.