ليستر سيتي يحبط أرسنال ويمدد عقد رودجرز

مرشح آخر لتدريب أرسنال يجدد عقده مع فريقه

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي تجديد عقد المدرب بريندان رودجرز حتى 2025 ليقتل أحلام أرسنال في التوقيع معه لخلافة أوناي إيمري المقال.

رودجرز كان أحد أبرز المرشحين لتدريب أرسنال بعد إقالة المدرب أوناي إيمري ولكن مدرب سيلتك وليفربول السابق فضّل البقاء مع الثعالب.

وقال رودجرز في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليستر سيتي: "حينما قررت الرحيل عن سيلتك وتدريب الثعالب كان ذلك بسبب تحمسي لمشروع النادي ورغبتي في تطبيق أفكاري وبداية رحلة جديدة وهدفي دائمًا بناء مستقبل مشرق".

وتابع: "الدعم الذي وجدته من الجميع هنا سواء رئيس النادي أو المدير التنفيذي أو المدير الرياضي وحتى اللاعبين دفعني لتفضيل البقاء في ليستر سيتي والاستمرار في العمل يومًا وراء يوم".

وكان رودجرز سبق وتولى تدريب ليفربول وقادهم للمنافسة على البريميرليج في موسم 2013-2014 لكن الفريق خسر السباق لصالح مانشستر سيتي ولكنّه عاد إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب لسنوات.

ورحل رودجرز إلى سيلتك الأسكتلندي ليحقق معهم الدوري بنتائج مذهلة وبعدها عاد إلى ليستر الذي عانى من تخبطات كثيرة وتغيير للمدربين منذ مغادرة كلاوديو رانييري.

جدير بالذكر أنّ الثعالب في المركز الثاني برصيد 35 نقطة وبفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر ومتفوق بنقطتين على مانشستر سيتي.