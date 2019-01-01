ليزارازو يتحدث عن قمة ليفربول وبايرن ميونيخ وحول مبابي ومنتخب فرنسا

ماذا قال ليزارازو عن مواجهة بايرن ميونيخ أمام ليفربول وعن باريس سان جيرمان ومبابي ومنتخب فرنسا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم الفرنسي السابق ليزارازو حول عدة قضايا، تلك التي كان أبرزها مواجهة بايرن ميونيخ وليفربول، ومنتخب فرنسا وكيليان مبابي.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفًا ثقيلًا على ليفربول غدًا الثلاثاء في مباراة الذهاب ضمن إطار منافسات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وحول ذلك قال ليزارازو: "أعتقد أن المباراة ستكون قوية وتنافسية إلى حد بعيد، كل فريق منهما يمتلك مقومات تجعله مرشحًا، لذا فمن الصعب ترشيح طرف على حساب الآخر"

أحد المهاجمين الرائعين في كرة القدم، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/9qK0NisTWZ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ فبراير ٢٠١٩

وقدم النجم الفرنسي كيليان مبابي مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد في المواجهة التي جمعت بين الشياطين الحمر وباريس سان جيرمان الأسبوع الماضي.

وحول ذلك علق ليزارازو: "كيليان مبابي موهبة رائعة، هو بدون شك سيصبح أفضل لاعب في العالم مستقبلًا، إنه لاعب ممتاز وبشخصية رائعة أيضًا"

وحول تزايد عدد المواهب الشابة في فرنسا قال ليزارازو: "هذا شيء إيجابي سيصب بدون أدنى شك في صالح المنتخب مستقبلًا"

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يذكر أن منتخب فرنسا كان قد توج بكأس العالم الأخيرة في روسيا، وذلك بمنتخب يغلب عليه اللاعبين الشبان.