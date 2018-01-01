ساني: سترلينج يمكنه أن يكون ضمن الأفضل بالعالم

ليروي ساني نجم مانشستر سيتي يشيد بزميله الإنجليزي رحيم سترلينج ويؤكد أنه يستطيع أن يكون ضمن أفضل نجوم كرة القدم بالعالم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نال اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج نجم فريق مانشستر سيتي اشادة كبيرة من قبل زميله الألماني ليروي ساني على ما يقدمه مع الفريق في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها اللاعب الألماني لصالح قناة النادي، وأكد خلالها على قدرة سترلينج أن يصبح ضمن أفضل لاعبي العالم قريبًا.

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وقال ساني: "هو يسجل العديد من الأهداف ويساعدنا بكل طريقة ممكنة، هو شخص جيد ومتواضع، كما أنه دومًا متحمس للتطوير من طريقة لعبه".

وأضاف: "دومًا ما يدفع نفسه للتحسن وليكون أفضل وأفضل، إذا ما استمر على ذلك الوضع كل عام قريبًا سيكون واحد من أفضل اللاعبين بالعالم".

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وأكمل: "يمكنكم أن تروه بالفعل أفضل بكثير من الموسم الماضي، ويسجل الفرص التي تتاح له، رغم أنه سجل العديد من الأهداف في الموسم الماضي أيضًا".

واختتم بالحديث عن تواجد محرز وابتعاده عن الصورة بعض الشي: "أنا سعيد حقًا لكيفية سير الأمور في الفريق، نحن نحقق الانتصارات ونتحسن يومًا عن يوم، كما أننا نتعلم من أخطائنا".

جدير بالذكر أن سترلينج كان قد نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر الماضي بعد مستوياته المميزة خلال ذلك الشهر.