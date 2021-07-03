ليدز يونايتد يساعد برشلونة على التخلص من لاعبه

قد يساعد ليدز يونايتد نادي برشلونة في تجاوز أزمته المالية بالحصول على خدمات لاعبه مقابل ما يقرب من 15 مليون يورو.

يقترب نادي برشلونة الإسباني من تعديل ميزانيته وتوفيق أوضاعه المالية؛ نادي ليدز يونايتد الإنجليزي قد يساعده في ذلك بالحصول على خدمات ظهيره الأيسر.

كيف سيساعد ليدز نادي برشلونة؟

يقترب برشلونة من الإعلان عن رحيل ظهيره الأيسر جونيور فيربو عن الفريق إلى ليدز يونايتد الإنجليزي.

وأتفق الناديان تقريبًا بحسب صحيفة سبورت الكتالونية على انتقال فيربو مقابل 15 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو حوافز، على أن يتم الإعلان عن الصفقة هذا الأسبوع بعد إجراء اللاعب للفحص الطبي.

سيسافر الظهير الإسباني، 24 سنة، إلى إنجلترا خلال ساعات لإجراء الفحص الطبي وبعد اجتيازه له سيعلن الناديان عن الصفقة التي ستكون لمدة 4 سنوات.

برشلونة سيضع بندًا يحصل بموجبه على حوافز 3 ملايين يورو تقريبًا، لكنه لن يحصل على أي نسبة من بيع عقد اللاعب لأي نادٍ آخر.

هل فيربو أول الراحلين عن برشلونة؟

لن يكون فيربو أول الراحلين عن برشلونة هذا الصيف؛ فنادي نيس الفرنسي فعل بند الشراء في عقد المدافع جان كلير توديبو الذي انتقل معارًا في يناير إلى النادي الفرنسي.

توديبو انتقل مقابل 8.5 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين يورو أخرى حوافز ومتغيرات مع نسبة مئوية للفريق الكتالوني إن رحل اللاعب لنادٍ آخر.

كما رحل كونراد لا فوينتي إلى مارسيليا مقابل 3 ملايين يورو في حين فسخ ماتيو فيرنانديز عقده مع برشلونة.

لماذا يرغب برشلونة في التخلي عن بعض لاعبيه؟

يأمل مسؤولو برشلونة في التخلي عن بعض لاعبيهم بمبالغ مالية كبيرة لضبط ميزانية النادي المُطالب بتقليص رواتب لاعبيه وحجم إنفاقه ليتماشى مع دخله وديونه التي تخطت المليار يورو.

وفي سياق متصل ما زال برشلونة ينتظر ما سيحدث بشأن لاعبه جوردي ألبا الموجود مع بلاده إسبانيا في يورو 2020 حاليًا؛ فاللاعب لديه عروض ولا يستبعد النادي أي شيء لكن إدارته تعي حاجتهم لتأمين ظهير أيسر لفريق.

وبسبب الأزمة المالية لم يجدد برشلونة عقد قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي الذي لم يعد يربطه أي عقد بالنادي الكتالوني بنهاية يونيو الماضي.

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