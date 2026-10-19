مشاركة تابع GOAL على جوجل

هاتريك ضائع وعزلة تامة.. مفارقة صلاح وفلاهوفيتش في قمة تركيا

إعلان

عندما أعلن رئيس بشكتاش سردال أدالي في أغسطس الماضي أنه فضّل التراجع عن صفقة محمد صلاح لمنح مدربه فينتشينزو إيتاليانو المهاجم الذي طلبه بالاسم وهو دوسان فلاهوفيتش، لم يكن يعلم أن الإجابة ستأتي عاجلة وفوق عشب "بابارا بارك".

لم تكن القمة مجرد 90 دقيقة في سباق قمة الدوري التركي، بل كانت اختبارًا مباشرًا بين رؤية فنية فضلت المهاجم الصربي، وبين قيمة نجم عالمي يعرف متى وكيف يلدغ.

صلاح والهروب من الحصار.. الخبرة تنتصر

دخل دفاع بشكتاش اللقاء بتعليمات واضحة قوامها الخشونة والالتحام المباشر لتعطيل محركات صلاح، فتعرض للجذب والضرب في أكثر من لقطة أبرزها تدخل إميرهان توبتشو الذي نال بطاقة صفراء لإيقافه بالقوة، لكن الفارق الحقيقي تجلى في قدرة النجم المصري على التملص الذكي، فلم ينجر صلاح لمعركة عضلية خاسرة، بل اعتمد على سرعة الحركة من اللمسة الأولى والتحول الخاطف.





أثمر هذا النضج عن المساهمة في تفكيك دفاع الضيوف في لقطة الهدف الأول عند الدقيقة 21، قبل أن يتوج حضوره بهدف ثانٍ حاسم بالدقيقة 71 عبر تسديدة خاطفة مستغلاً مرتدة نموذجية.

إعلان إعلان

ولم يتوقف خطره هنا، بل أضاع في آخر 10 دقائق فرصتين محققتين للتسجيل، ليحرم حارس الضيوف صلاح من الخروج بهاتريك تاريخي كان كفيلاً بمضاعفة الحصيلة.

مواضيع ذات صلة

فلاهوفيتش في الفخ.. عندما يغيب العقل ويحضر التوتر

على النقيض تمامًا، ظهر المهاجم الذي أصر عليه إيتاليانو بصورة المهاجم المعزول الذي استسلم مبكرًا للصراع البدني مع دفاع طرابزون سبور المكون من ستيفان سافيتش وتشيبويكي نوايو.

لم يجد الصربي حلاً للهروب من الرقابة اللصيقة سوى اللجوء للعنف، فتوترت أعصابه مبكرًا في مشادة وتدخل خشن مع نوايو بالدقيقة 25 كاد يكلفه الكثير.

إعلان

افتقد فلاهوفيتش المرونة الحركية التي تميز بها صلاح، فعندما غاب عنه التمويل من خط الوسط، لم يتراجع للمس الكرة أو فتح مساحات لزملائه، بل ظل ثابتًا في العمق ليسقط مرتين متتاليتين في مصيدة التسلل، ويكتفي بفرصتين طوال اللقاء، الأولى تسديدة اصطدمت بأقدام الدفاع ، والثانية ضربة رأسية سهلة استقرت في يد أندريه أونانا.

قراءة الأرقام

عكست إحصائيات المباراة الهوة الشاسعة في التأثير والفاعلية بين الطرفين، صلاح سجل هدفًا وسدد خمس كرات هددت المرمى بدقة تامة وبمعدل أهداف متوقعة تجاوز 0.62، فضلاً عن تقديم تمريرتين مفتاحيتين وربط خطوط فريقه بدقة تمرير بلغت 78% رغم الحصار.

إعلان

أما فلاهوفيتش فغاب تمامًا عن التهديف وصناعة اللعب واكتفى بتسديدتين بنسبة خطورة هزيلة لم يتجاوز 0.21، مع خسارة ثلثي صراعاته الثنائية، ووقع في التسلل مرتين.

بيت القصيد

كرة القدم لا تعترف فقط بالرغبات التعاقدية في مكاتب الصيف، بل بحقيقة ما يُقدم فوق المستطيل الأخضر.

إعلان

ففي الوقت الذي عجز فيه "الخيار المفضل للمدرب" عن ترك أي بصمة حقيقية واستسلم للرقابة البدنية، أثبت محمد صلاح أن جودة النجوم الكبار تكمن في القدرة على تطويع الظروف والهروب من أقسى الضغوط البدنية لحسم المواعيد الكبرى.. هنا رسالة طرابزون وصلت صريحة لإدارة بشكتاش: قيمة صلاح لا تُعوض بمجرد رغبة تكتيكية.



