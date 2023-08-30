"لو كنت مكانك لمَ فعلت مثلك!" .. رانييري يلوم مانشيني على اختيار قيادة المنتخب السعودي

أصداء قيادة مانشيو للأخضر السعودي مستمرة..

SHAHID

تتواصل ردود الأفعال الإيطالية حول قبول روبرتو مانشيني مهمة قيادة منتخب السعودية فنيًا، عقب أيام قليلة من تقديم استقالته من قيادة منتخب بلاده، وهذه المرة اللوم خرج من كلاوديو رانييري؛ المدير الفني لكالياري.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الإيطالي وقع عقود قيادته للأخضر السعودي أول أمس الإثنين، وحتى عام 2027م، عقب أيام قليلة من استقالته بشكل مفاجئ من الأزوري، وهو ما أثار غضب صحافة بلاده.

وبسؤال رانييري عن رأيه في خطوة مانشيو، علق خلال تصريحاته لـ"DAZN": "السعودية؟ بصراحة لم أكن لأفعل كما فعل مانشيني، أفضل أن يكون لدي دافع آخر غير المال".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

تصريح المدير الفني لكالياري يأتي رغم تأكيدات مانشيو أن استقالته من إيطاليا ليس لها أي علاقة بالعرض السعودي والمغريات المالية، إذ أنه اتخذ هذه الخطوة قبل وصول ذاك العرض بخمسة أيام تقريبًا، مشبهًا طريقة تعامل الإيطاليين معه بمعاملتهم لـ"وحش فلورنسا".

يذكر أن تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع صاحب الـ58 عامًا جاء بعد طلب الفرنسي هيرفي رينارد الرحيل عن الأخضر في مارس الماضي، لقيادة منتخب بلاده للسيدات في كأس العالم 2023م، الذي انتهى قبل أيام.

SHAHID