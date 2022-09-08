"لو كان كبار أوروبا مكان تشيلسي لما فكروا في جراهام بوتر!"

انتقادات واسعة لقرار إقالة توخيل

يبدو أن تداعيات إقالة الألماني توماس توخيل من تدريب تشيلسي لا تزال ضاربة بقوة في وسائل الإعلام الإنجليزية، قطاع واسع من متناولي القرار يرون أن ما أقدم عليه ملاك تشيلسي الجدد برئاسة تود بويلي أمر قاسٍ بعض الشيء.

لم يأخذ وقته الكافي

آخر هؤلاء هو صحفي شبكة "سكاي" كافي سولهيكول، الذي تحدث عن الأمر في تصريحات للشبكة قال فيها: "هل أخذ توماس توخيل وقتًا للحكم عليه هذا الموسم؟ 6 مباريات فقط ثم تتم إقالته، أمر عجيب ذلك الذي يحدث في تشيلسي هذا الموسم".

وأضاف: "لا أنتقد بوتر ولا أنتقد القرار الإداري بشكل خاص، الأمور تحدث بشكل مفاجئ، الأشخاص الذين سنحت لهم الفرصة لإدارة تشيلسي هل يمكن أن يديروا فرقًا أكبر في أوروبا؟ هذا هو السؤال".

لو كان كبار أوروبا مكان تشيلسي!

وأردف: "السؤال الآخر، هل إذا كان ريال مدريد أو برشلونة أو يوفنتوس أو بي إس جي يبحثون عن مدرب جديد، هل سيقع اختيارهم على جراهام بوتر؟".

وكان هذا قبل أن يتم الإعلان عن خلافة مدرب برايتون جراهام بوتر لتوخيل بشكل رسمي في تدريب تشيلسي، في ظل أن المدرب الإنجليزي كان المرشح الأكثر احتمالًا خصوصًا بعد منح إدارة برايتون الضوء الأخضر له للتفاوض مع البلوز.