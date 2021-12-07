"لو كانت هناك مباراة رابعة في كأس العرب للعب سعود عبد الحميد حارس مرمى"

وجه الناقد الرياضي عايض الرشيدي انتقادات لاذعة لإدارة لوران بونادي مباريات المنتخب السعودي في كأس العرب، خاصة توظيف اللاعبين الخاطئ وعلى رأسهم سعود عبد الحميد.

المدير الفني للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد، كان قد قرر عدم قيادة الأخضر في كأس العرب وترك المهمة لمساعده، بونادي، مع اختيار القائمة من لاعبين مواليد 1999 فما فوق.

ماذا قال الرشيدي عن مشاركة سعود عبد الحميد مع السعودية في كأس العرب؟

الرشيدي فتح النار على المنتخب السعودي وتجربته في كأس العرب خاصة المدرب بونادي، ووجه انتقادات واضحة لاتحاد كرة القدم السعودي على عدم الاتهام بالبطولة وإرسال فريق ضعيف لتمثيل السعودية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج "الحصاد الرياضي" "المنتخب السعودي يستحق كل اللوم بالطبع، اليوم لعبنا أمام منتخب مغربي منقوصًا من 9 لاعبين من الفريق الذي واجه الأردن".

تابع ساخرًا من لعب مدافع الاتحاد في عدة مراكز أبرزها وسط الملعب وقلب الدفاع "مساعد المدرب الذي تولى إدارة مباريات المنتخب لا يمتلك شهادة البرو الأوروبية، والحمد لله أنه لا يوجد مباراة رابعة في البطولة، وإلا كان وضع سعود عبد الحميد في مركز حراسة المرمى".

"من هو رئيس الوفد السعودي في كأس العرب؟ أين رئيس الاتحاد أو نائبه؟ كيف يُمكن منح رئاسة الوفد لعضو في مجلس الإدارة؟ اللاعبون واضح جدًا أنهم غير مستعدين للبطولة نفسيًا، والدليل أنهم أكثر منتخب حصل على بطاقات، كيف يُمكن لعضو في مجلس إدارة الاتحاد أن يتحدث معهم ويؤثر بهم".

عايد الرشيدي : لو كانت هناك مباراة رابعة كان مساعد المدرب جرب "سعود عبدالحميد" حارس .

الحصاد الرياضي ...@ayed7171 pic.twitter.com/U3ghJ77Vqu — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 7, 2021

وأتم الرشيدي حديثه مؤكدًا أن اللاعبين لا يستحقون اللوم أبدًا لأنهم لم يستعدوا على الإطلاق للبطولة، بل الملام هو المدرب رينارد واتحاد كرة القدم السعودي.

ماذا قدم المنتخب السعودي في كأس العرب 2021؟

لعب الأخضر 3 مباريات، خسر الأولى أمام الأردن بهدف نظيف، وتعادل في الثانية مع فلسطين 1-1، وخسر الثالثة أمام المغرب 1-0 رغم أنه كان بحاجة للفوز ليُحافظ على آماله في التأهل لربع النهائي.

لم يُحرز المنتخب سوى هدف وحيد كان بواسطة عبد الله الحمدان أمام فلسطي، وقد استقبل مرماه 3 أهداف، وغادر البطولة من دور المجموعات.

الفريق لم يُقدم أداءً مقنعًا على الإطلاق خلال المباريات الثلاثة وقد تعرض لانتقادات كبيرة من الإعلام والجمهور السعودي، وإن التمس الجميع العذر للاعبين ووجهوا اللوم للمدرب الفرنسي ومسؤولي اتحاد كرة القدم السعودي على قرار إرسال هذه المجموعة من اللاعبين الشباب إلى قطر.

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