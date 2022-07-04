"لو طُرد تاليسكا في مرسول بارك لما هبط الأهلي"

الأهلي هبط لدوري يلو بعد احتلاله المركز قبل الأخيرة في جدول الترتيب

أكد الناقد الرياضي منار شاهين أن التحكيم لعب دورًا بارزًا في نتائج الموسم الأخير من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، مشيرًا إلى أن هبوط الأهلي كان يُمكن تفاديه لو لم يُخطئ الحكم خلال مواجهته مع النصر.

الأهلي كان متقدمًا على النصر بهدف عبد الرحمن غريب حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، حين سجل تاليسكا هدف التعادل من كرة ثابتة، وذلك على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة الـ28 من الدوري السعودي.

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شاهين أوضح خلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي أن الحكم لو لم يُخطئ وقام بتنفيذ القانون وطرد تاليسكا بعد دهسه بقدمه أحد لاعبي الأهلي لما سجل هدف التعادل وكان الفريق سيُضيف نقطتين لرصيده الحالي مما سيُبقيه في دوري المحترفين السعودي.

ولم يتوقف الإعلامي الاتحادي هنا، بل وجه انتقادًا لاذعًا لدائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم حول تقييمها لبعض الحالات، بقوله "بعض القرارات من دائرة التحكيم لم تجد لدي أي قناعة صراحة، مثلًا قولهم أن فيليب كيش لاعب الاتفاق لا يستحق الطرد بعد اعتدائه على عوض الناشري لاعب الاتحاد، وتأكيدهم استحقاق فهد المولد للبطاقة الحمراء بعد اصطدامه برأس وليد عبد الله رغم تعرضه للدفع من فونيس موري".

شاهين لم يتحدث فقط عن السلبيات، بل قال "هناك أخطاء من دائرة التحكيم لكن التقييم العام لها جيد، من إيجابياتها جلب حكام مميزين لبعض المباريات، حكام أداروا مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا بجانب حكم نهائي دوري أبطال آسيا، بجانب ظهور بعض الحكام المحليين بمستوى مميز خلال الدوري".

يُشار إلى أن الأهلي أنهى الموسم في المركز قبل الأخير من جدول الترتيب ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

الفريق كان بحاجة للفوز في آخر المباريات على الشباب لتفادي الهبوط لكنه عاد من الرياض بنقطة التعادل السلبي.