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لو سيلسو: وجود ميسي مع الأرجنتين إضافة وليس عبئاً

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Getty Images
مباراة مصيرية للتانجو أمام قطر
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

نفى جيوفاني لو سيلسو، لاعب الأرجنتين، أن يكون تواجد النجم ليونيل ميسي مع الفريق يشكل عبئاً، مؤكداً أنه يضيف للمنتخب.

الأرجنتين تلعب مساء الأحد مباراة مصيرية مع قطر في ختام الدور الأول لكوبا أمريكا، ويتحتم عليها الانتصار لتأمين العبور لربع النهائي.

وقال لو سيلسو للمراسلين: "وجود ميسي يشكل إضافة وليس عبئاً لأنه يحل بوجوده أي مشكلة ونحن نحاول استغلال الأمر".

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وأكمل: "وجوده حتى في التدريبات شيء إيجابي لأنك لا ترى الأشياء التي يقدمها كل يوم وأنا أحاول التعلم من وجوده".

وتعادلت الأرجنتين أمام باراجواي بهدف ميسي من ركلة جزاء، وقبلها سقطت بهدفين نظيفين أمام كولومبيا لتقبع في قاع المجموعة الثانية.

يذكر أن ميسي عاد لتشكيلة التانجو مارس الماضي بعد غياب استمر منذ نهائيات مونديال 2018.

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