"لو جلبوا حكامًا آليين ومن كواكب أخرى سيعترض عليهم النصراويين"

أكد الإعلامي الرياضي فهد الروقي، على أن نادي النصر دائمًا ما يعترض على التحكيم، وهاذ الأمر الذي تتورثه الإدارة التي تتعاقب عليه.

ويستعد النصر لمواجهة الهلال مساء الخميس، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

النصراويون سيعترضون على الحكام الآليين

الروقي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "النصراويون يدّعون أن التحكيم هو السبب، وأنه في حالة الاعتماد على حكام أجانب سنرى نتائج رائعة، بعدها تم الاعتماد على التحكيم الأجنبي".

وتابع: "جلبوا حكامًا قاموا بتحكيم مباريات في كأس العالم ومن أرقى الحكام على مستوى العالم، مازالت الاسطوانة تتردد من الكبير قبل الصغير".

واستطرد قائلًا: "هذا الكلام يأتي من الإدارات وليس من الإعلام أو الجماهير، فبمجرد أن يأتي شخص يتولى مسؤولية في نادي النصر، يخرج بتلك التصريحات، بما فيهم الرئيس الحالي الذي ذكر أنه يحارب عدوًا وهميًا".

واختتم فهد الروقي تصريحاته قائلًا: "النصراويون لم يتركوا شيئًا إلا ويعترضوا عليه، لو جلبوا حكامًا من الكواكب الأخرى سينتقدونهم، لو جاءوا بحكام آليين مبرمجين على احتساب أي شيء، ليعترضون عليه أيضًا".

🗣 فهد الروقي: النصراويون حتى لو جابوا حكام آليين سيعترضون عليهم ..

مبارك الشهري: لو جاب النصر حكم آلي سيحكم لصالحهم.

الحصاد الرياضي ...@fahdalruqi pic.twitter.com/jVH0S4qS11 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 1, 2022

النصر يدرس إيقاف الحكام الأجانب

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، تدرس إيقاف طلب حكام أجانب خلال الفترة المقبلة، بعد الأخطاء الكبيرة التي تضرر منها الفريق خلال الفترة الماضية.

إدارة النصر قررت اقتصار الحكام الأجانب على المباريات الكبيرة والجماهيرية فقط، وأن الحكام المحليون سيديرون باقي المواجهات بداية من مباراة أبها التي أقيمت بالجولة 22 بالدوري السعودي.

يأتي ذلك بعدما أنفقت إدارة النصر أكثر من 4 ملايين ريال على استقطاب حكام أجانب، بعدد 20 حكمًا أجنبيًا، ليصبح أكثر فريق يجلب حكامًا أجانب في مبارياته هذا الموسم.

ويرى مسلي آل معمر أن فريقه عانب من كثرة الأخطاء التحكيمية، خاصة في مباراة فريقه أمام الهلال بربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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