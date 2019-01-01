لو بارزيان | باريس سان جيرمان يستعد لإعلان ثاني صفقاته الصيفية

الصفقة تطبخ على نار هادئة

أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان، باتت قاب قوسين أو أدنى من إبرام ثاني الصفقات الصيفية، بعد ضم المدافع الفرنسي الشاب عبدو ديالو من بوروسيا دورتموند في وقت سابق من يوليو الجاري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لو باريزيان"، فإن إدارة إيفرتون وافقت بشكل مبدئي على بيع السنغالي إدريسا جاي لعملاق الليج1، وذلك مقابل رسوم لن تقل بأي حال من الأحوال عن 32 مليون بعملة المملكة المتحدة.

والمفارقة، أن نفس المبلغ، أنفقته الإدارة القطرية لإعادة ديالو إلى الملاعب الفرنسية، بعد توهجه مع أسود الفيستيفاليا الموسم الماضي.

وتطور أداء صاحب الـ29 عامًا منذ انتقاله من أستون فيلا إلى أزرق الميرسيسايد، ووضح ذلك من خلال تأثيره الكبير مع أسود التيرانجا، في إنجاز الوصول للمباراة النهائية للكان الإفريقي، للمرة الثانية في تاريخ منتخب بلاده، والتي خسرها أمام المنتخب الجزائري بهدف بغداد بو نجاح يوم الجمعة الماضي.

أن تفاضل بين الأفضل هو قرار صعب بكل تأكيد 💫🇦🇷

ولكن لو طُلب منك اختيار مهاجم واحد من بينهم.. من ستختار 🤔 pic.twitter.com/kjW8162SHi — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وسبق للمدير الرياضي الجديد للنادي الباريسي ليوناردو، أن ألمح لنفس الصحيفة التي انفردت بهذا التقرير، لإمكانية ضم إدريسا جاي، بقوله في مقابلة صحفية أول أمس الأحد "احتمال قائم لباريس سان جيرمان".

وخاض جاي، الذي كلف خزينة التوفيز أقل من 7.5 مليون إسترليني، 108 مباراة بالقميص الأزرق الساحلي في مختلف المسابقات، سجل خلالهم 4 أهداف منهم هدفان على مستوى البريميرليج الموسم الأخير.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن عن صفقة قوية للمستقبل، بخطف ابن أكاديمية "لا ماسيا"، تشافي سيمونيز بعد نجاح وكيل أعماله مينو رايولا في إخراجه بسهولة من برشلونة.