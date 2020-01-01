فيليبي لويس ينتقد هازارد: لا يبالي سوى بألعاب الفيديو

تعرف على تصريحات لويس عن هازارد

كشف فيليبي لويس، لاعب تشيلسي السابق، عن تجربته مع إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، حينما تزاملا سويًا مع البلوز منتقدًا تصرفات الأخير.

لويس لعب لموسم واحد في 2014-2015 وحقق لقب الدوري الإنجليزي رفقة تشيلسي.

وقال لويس في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "هازارد كان يلعب "سيارات ماريو" في غرفة الملابس، وجاء مدرب الأحمال وطلب منا الاستعداد للتدريب بعد 10 دقائق ولكنّه لم يغير ملابسه واستمر في اللعب".

وتابع: "في أوقات كثيرة كان يقضي أغلب فترته يلعب على هاتفه النقال وحينما أخبره بضرورة التركيز يجيبني "لا تقلق وفقط مرر لي الكرة، لا توجد أزمة".

وانتقد البرازيلي قلة تركيز لاعب ريال مدريد موضحًا: "بالنسبة لي، التركيز في المباريات أمر هام، واللعب على الهاتف أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة وأنّه كان يقضي الكثير من الساعات يفعل ذلك".

واختتم: "أفضل دائمًا التركيز طوال الوقت وأكون على وعي تام بالمباراة والتفاصيل المختلفة ورغم أنّ التفكير المبالغ فيه قد يكون أزمة أحيانًا لكنّه ضروري لتكون في أفضل أحوالك وكذلك يساعدك على تجنب الإصابات".

جدير بالذكر أنّ هازارد يعاني من إصابة مع ريال مدريد ولن يتمكن من المشاركة في السوبر الإسباني.