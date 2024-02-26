لويس كاسترو يكشف سر تواضع أداء النصر أمام الشباب ويُبرر قراره بشأن لاجامي وبوشل

النصر فاز بصعوبة بالغة على الشباب

SHAHID

كشف لويس كاسترو في النصر سر تواضع أداء فريقه خلال مواجهة الشباب في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي مساء أمس، مشيرًا إلى أن الأهم تحقق هو الفوز والحصول على النقاط الثلاثة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر هزم الشباب 3-2 بعد مباراة صعبة ودرامية، وقد احتاج لهدف متأخر من نجمه أندرسون تاليسكا ليحسم اللقاء الذي دانت به الأفضلية لأصحاب الملعب وشهد إهدارهم للعديد من الفرص بسبب سوء اللمسة الأخيرة أحيانًا وتألق وليد عبد الله حارس مرمى العالمي أحيانًا أخرى.

كاسترو اعترف بسوء أداء النصر خلال اللقاء، موضحًا أن ذلك سببه التمريرات الخاطئة خلال بناء اللعب من الخلف وأنه منح الفرصة للشبابيين بالحصول على الكرة والضغط على فريقه وشن الهجامات على مرماه.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف "مباراة صعبة أمام خصم صعب، لم نستطع التحكم بالكرة كما أردنا لكننا حققنا الأهم وهو الفوز. لدينا العناصر القادرة على البناء من الخلف لكن المشكلة تحدث حين تتواجد التمريرات الخاطئة لأنها تسمح للخصم باستعادة الكرة ومهاجمتنا".

وعن قراره تعويض غياب المصاب سلطان الغنام على يمين الدفاع بالمدافع علي لاجامي بدلًا من الظهير الأيمن نواف بوشل، قال كاسترو "لا يوجد أي مشكلة مع بوشل، فكرنا اليوم كان بتواجد لاجامي ولعبه كقلب دفاع ثالث ليمنح الحرية لتيليس للانطلاق للهجوم، طبقنا ذلك أمام الفيحاء ونجح تمامًا، ولذا قررنا تكراره".

المدرب أتم تصريحاته بالإشارة إلى أنهم يُحاربون على جميع الجبهات، مؤكدًا تحمله مسؤولية كل ما يحدث على أرض الملعب ومشيدًا بالتزام وجهد واحترافية لاعبيه.

SHAHID