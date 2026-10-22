"كنا سنحتاج لإعادة نظر تكتيكية كبيرة" .. لويس فيجو يعترف بقدرة لامين يامال على إزاحته من تشكيل برشلونة

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أشاد لويس فيجو بشدة بلامين يامال، مازحاً بأنه كان سيضطر إلى تغيير مركزه لو لعبوا في نفس الحقبة. وأعرب الجناح البرتغالي الأسطوري عن إعجابه بالمراهق، بينما كان يتحدث عن الاختلافات بين كرة القدم الحديثة وبداياته مع برشلونة.

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إشادة كبيرة من أسطورة

أعرب فيجو صراحةً عن إعجابه الشديد بنجم برشلونة الحالي يامال. وقد تابع الجناح الأسطوري عن كثب الصعود السريع للاعب المنتخب الإسباني خلال الأشهر الأخيرة.

وفي حديثه إلى «بيتفير»، اعترف فيجو مازحاً بأن موهبة يامال الهائلة كانت ستؤثر بشكل مباشر على دوره هو نفسه في الملعب. وكشف أنه كان سيتخلى عن مركزه المفضل بكل سرور فقط لكي يفسح المجال لهذا الشاب في نفس الفريق.

إفساح المجال للجناح

لعب فيجو بشكل أساسي في الجناح الأيمن طوال مسيرته الحافلة بالإنجازات على أعلى المستويات. ومع ذلك، فهو مقتنع تمامًا بأن قدرات يامال الحالية كانت ستفرض إعادة نظر تكتيكية كبيرة لو كانا قد تشاركا غرفة الملابس يومًا ما.

وأوضح فيجو: "لو لعبنا معاً، لربما اضطررت للعب على الجانب الأيسر وتغيير مركزي". وعلى الرغم من هذا الثناء الكبير، سارع الأيقونة البرتغالية إلى تذكير الجميع بقدراته الاستثنائية في التعامل مع الكرة. وأضاف بابتسامة: "كان لدي موهبة لا تصدق، أليس كذلك؟"

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التعامل مع عصر مختلف

نجح يامال في ترسيخ مكانته كلاعب أساسي وهو لا يزال في سن المراهقة، لكن فيجو واجه واقعاً مختلفاً تماماً. وكان النجم المتقاعد حريصاً على الإشارة إلى التباينات في مشهد كرة القدم الأوروبية بين جيليهما.

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"الأوقات مختلفة الآن"، قال فيجو وهو يقارن بدايات مسيرته المهنية بالمعجزة الحالية للبلوجرانا، متابعًا: "عندما وصلت إلى برشلونة، كان عمري بالكاد 22 عاماً. كنت صغيراً جداً، ولم يكن يُسمح إلا بثلاثة لاعبين أجانب في التشكيلة الأساسية. لم أكن ألعب كثيراً. كانت أوقاتاً مختلفة.

"ما أؤمن به حقاً هو أنني كنت سأكون لاعباً أساسياً في أي من الفريقين. لو كنت مدرباً لأي منهما، لوضعت نفسي في التشكيلة الأساسية. لا أستطيع أن أقول شيئاً آخر... إذا لم أقل ذلك بنفسي، فلن يقوله أحد غيري!"

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الاستعداد لمباراة «الكلاسيكو»

قدم يامال هذا الموسم أداءً مذهلاً مع البلوجرانا. في 12 مباراة خاضها في جميع المسابقات، سجل اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً عشرة أهداف وصنع عشرة تمريرات حاسمة. والآن، سيسعى اللاعب الدولي الإسباني إلى المساهمة مرة أخرى مع فريقه عندما يواجه ريال مدريد في «الكلاسيكو» مطلع الأسبوع المقبل.