استفزهم في إعلانه .. لويس فيجو يجبر برشلونة على رفض عرض رعاية جديد

كان برشلونة مرتبطًا بـ«كايكسا بنك» (CaixaBank) لمدة أربعة عقود. وانتهى هذا التعاون في عام 2025، بعد نشوب خلافات بين أعضاء مجلس إدارة برشلونة و«كايكسا بنك».

فقد اعتبر برشلونة أن المقابل السنوي البالغ ستة ملايين يورو منخفضًا جدًّا، في حين أصبح «كايكسا بنك» أكثر انتقادًا تجاه نفقات الرعاية بعد اندماجه مع «بانكيا»، ولم يرغب في الاستجابة لمطالب برشلونة دون تمحيص.

كما نشأت توترات لأن العديد من أعضاء مجلس إدارة برشلونة استثمروا، عبر مدير «كايكسابانك»، في مشروع خارجي في كامب نو. باء المشروع بالفشل وطالب أعضاء مجلس إدارة برشلونة بتعويض مالي من «كايكسابانك»، مما أدى إلى اضطراب خطير في العلاقة بين الطرفين.

وبالتالي، سمح الطرفان بانتهاء العقد العام الماضي، ويبحث نادي برشلونة الآن عن بديل لـ «كايكسا بنك»، على الرغم من أن المفاوضات بين الطرفين لم تتوقف تمامًا أبدًا. ومع ذلك، يجري النادي محادثات مكثفة مع أطراف خارجية.

كما جرت مفاوضات مع «ريفولوت» (Revolut). لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف. وقد رفض برشلونة البنك ليس لأسباب مالية، بل لأسباب عاطفية. فـ«لويس فيجو» هو الوجه الإعلاني لأحدث حملة للبنك، بل إنه يشير في الإعلانات الترويجية إلى انتقاله المثير للجدل في عام 2000 من البرسا إلى ريال مدريد.

في تلك السنة، اختار فيجو مغادرة برشلونة للانضمام إلى غريمه اللدود ريال مدريد، حيث كان فلورنتينو بيريز قد فاز للتو في الانتخابات ووفى بوعده بجلب اللاعب البرتغالي إلى سانتياجو برنابيو. ومنذ ذلك الحين، أصبح فيجو شخصًا غير مرغوب فيه في برشلونة والمناطق المحيطة بها.

يظهر فيجو، من بين أمور أخرى، على لوحات إعلانية عملاقة، مع شعار: «اختر ما يستحقه مالك». وهذا إشارة مباشرة إلى الانتقادات الجارفة التي تلقاها بعد انتقاله من مشجعي برشلونة، الذين وصفوه، من بين أمور أخرى، بـ«المرتزق». وبشكل عام، هذه أسباب أكثر من كافية للنادي لكي لا يتعاون مع «ريفولوت».



